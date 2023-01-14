Кит, запутавшийся в рыболовных снастях, борется за свою жизнь у берегов Северной Каролины

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14 января 2023, 16:42

© Alexandr Liskin, http://www.globallookpress.com

Борющийся горбатый кит «сильно запутался» в рыболовных снастях у внешних берегов Северной Каролины и, вероятно, не выживет, по словам биологов NOAA Fisheries.

Затруднительное положение кита было обнаружено 8 января, когда воздушная команда из морского аквариума Клируотер во Флориде пролетела в 20 милях от Роданте, который находится на острове Хаттерас.

«Есть несколько обмоток линии вокруг рта и хвоста, с дополнительной линией, идущей за китом», — сообщает NOAA.

«Изучив документацию по этому новому делу о запутанности, биологи NOAA Fisheries сделали предварительное определение, что оно соответствует критериям «серьезной травмы». Это означает, что кит, скорее всего, умрет от этой травмы».

4-летняя молодая самка известна как кит No 4904 в Каталоге китов Северной Атлантики, созданном для отслеживания наблюдений. Это показывает, что она ранее была замечена в Массачусетском заливе в мае и не была запутана в то время, сказали чиновники.

«Группы реагирования на запутанность не смогли выдвинутся после получения сведений 8 января, потому что было слишком поздно в тот день, и кит был слишком далеко от берега», - сказали чиновники.

Исследователи дополнительно задокументируем запутанность и определим, будет ли возможна реакция на запутанность».

Агентство по защите океана Oceana опубликовало заявление 12 января, в котором призвало NOAA и Национальную службу морского рыболовства «сделать больше для предотвращения смертельных запутанностей», таких как у Роданте.

«Запутывание орудий лова является главной угрозой для этого находящегося под угрозой исчезновения вида.

«Правительство США должно принять меры, которые устранят риск запутывания во времена и в местах, где плавают киты.

Поскольку этот вид настолько истощен, даже одно запутывание трагично. Поскольку осталось всего около 340 североатлантических китов».