В США стартует первая испытательная вакцинация для пчёл

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11 января 2023, 17:49

© Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press

Коммерческие пчеловоды в Соединенных Штатах скоро получат доступ к вакцине, которая может спасти их ульи от самой разрушительной болезни.

Для предотвращения американского гнильца (AFB), вызванного спорообразующей бактерией Paenibacillus larvae с которой сталкиваются медоносные пчелы сегодня, сообщает «science alert».

У возбудителя есть только один известный хозяин: личинки медоносных пчел. Как только он заражает улей, его, как известно, трудно искоренить. Единственный эффективный способ избавиться от бактерий навсегда — это отправить все в пламя: улей, инструменты и самих пчел.

Любые споры, которые не горят, могут оставаться жизнеспособными в течение 70 лет и более, готовые заразить следующую колонию, которая встретится на их пути. К сожалению, бактерии могут заразить весь улей всего за три недели, оставляя пчеловодам мало времени для реагирования.

В 2022 году прошли испытания безопасности и эффективности вакцины с отличными результатами. Мало того, что медицина защитила рабочих и королеву от смерти от болезни AFB при тестировании, она также дала иммунитет следующему поколению.

В течение следующих двух лет Dalan будет распространять ограниченное количество вакцины среди пчеловодов в США. После этого, если все пойдет хорошо, есть вероятность, что пчеловодам будет предоставлен прямой доступ к вакцине.

Глобальное сокращение популяций медоносных пчел является серьезной проблемой в нашем современном мире. Только в США интенсивные методы ведения сельского хозяйства, вредные пестициды и изменение климата, среди прочих факторов, привели к 90-процентному сокращению популяций пчел с 1962 года, что привело к тому, что выглядит как «глобальный кризис опылителей».