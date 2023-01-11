Как и зачем сибирские ученые изучают человеческое благополучие

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11 января 2023, 14:38 Источник: https://tass.ru

Фото: www.stockvault.net

Поисками формулы счастья занимаются не только философы и писатели, но и ученые — социологи, политологи, филологи, лингвисты, экономисты. Они используют современные методологические подходы: анализ больших данных, создание модели с помощью искусственного интеллекта. Совместные исследования Томского государственного университета и Новосибирского государственного университета экономики и управления только набирают обороты, но уже дают результаты, которые можно применить на практике, сообщает «news.tsu.ru».

В социологии существует такой термин — «феномен человеческого благополучия». Он определяет, в частности, субъективное восприятие человеком своего личного счастья. При этом изучается не большой пласт населения, а практически единичные случаи, конкретные действия, которые предпринимает человек, чтобы улучшить свою жизнь.

«Вообще, это общемировая тенденция, — рассказывает социолог, идейный вдохновитель исследования, доцент кафедры социологии Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Евгений Щекотин. — Идея заключается в том, что мы все разные. И всех одинаково сделать счастливыми одними и теми же способами не получится. Поэтому важно дать возможность человеку самому реализовать свою идею счастья, чтобы у него была возможность его личное представление о благополучии претворить в жизнь».

Например, есть реальная история четырех бабушек-пенсионерок, которые мечтали путешествовать, посмотреть Европу, но их пенсия не позволяла им это сделать. У каждой из бабушек была квартира в Санкт-Петербурге. Тогда они организовали небольшую коммуну, жили вчетвером у одной бабушки, а остальные три квартиры сдавали — и на эти деньги реализовывали свои мечты. Это пример позитивного кейса, где все сложилось без помощи со стороны. Но чаще всего у людей нет нужных ресурсов, чтобы исполнить свою мечту. В частности, это и стало одним из мотивов сибирских ученых начать исследовать счастье.

Но если раньше ученые изучали в основном только «удовлетворенность жизнью» в целом, т.е. оценку человеком своей жизни на большом интервале времени, то сейчас технологии позволили пойти дальше и заглянуть в область «эмоционального благополучия» — сиюминутных ощущений человека.

«В исследовательской практике принято разделять удовлетворенность по двум показателям: какое-то сиюминутное эмоциональное благополучие и удовлетворенность жизнью в целом. Это разные показатели. Например, эмоциональное благополучие не зависит от материального фактора, а удовлетворенность жизнью зависит», — говорит Щекотин.

По его словам, удовлетворенность жизнью можно измерить опросами, и этим успешно занимаются социологи. А вот попытки изучения эмоционального благополучия только с помощью опросов реализовать трудно. Массовые опросы регулярно проводятся, но это разовый замер, который может охватить за раз максимум несколько тысяч человек.

«Большая жалобная книга», именно так сибирские ученые назвали социальные сети и именно их решили использовать, чтобы исследовать счастье.

Выбрав социальную сеть, ученые выделяли региональные сообщества по типу «подслушано», именно живые группы, где подписчики — жители нужного региона. Выгружали из них весь контент, комментарии, репосты, просмотры. На основании этого анализа вытаскивали, что пишут люди, как они это делают и как на это реагируют другие», — рассказывает социолог, менеджер проекта Дарья Дунаева, аналитик лаборатории прикладного анализа больших данных Томского государственного университета.

Изначально ученые все это обрабатывали вручную. За полгода специально обученные разметчики проанализировали около 100 тысяч сообщений. Обработанные данные загрузили в модель и с помощью машинного обучения «научили» ее автоматически обрабатывать сообщения.

«Теперь у нас алгоритм работает автоматически — мы можем "скармливать" ему абсолютно любые сообщения за любые периоды времени из соцсетей, и он будет нам все раскладывать по корзинкам» — поясняет Дарья Дунаева.

Во время первых циклов исследований ученые обнаружили, что практически во всех регионах России людей в первую очередь беспокоят безопасность (это в том числе ДТП и нападения бездомных животных), политика, здравоохранение и образование (особенно во время подготовки к ЕГЭ и сдачи экзаменов), а меньше всего — социальное обеспечение (пенсии и льготы), свобода СМИ и экология. Интерес к последней теме стал заметно расти с 2020 года, пока остальные оставались на прежнем уровне. Даже в сфере здравоохранения объем контента практически не изменился с началом пандемии.

«Хоть нам в основном попадался негатив, но мы собирали не только его. Есть и позитивные сообщения, просто негатива больше», — отмечает Евгений Щекотин.

«Мы создали модель ИИ и открыли его данные для всех в надежде, что и другие ученые будут использовать их для исследований. Но сами мы решили сделать уклон в экологию: как она влияет на счастье человека, как мы можем взаимодействовать с природой и что нужно сделать, чтобы это взаимодействие было удобно обеим сторонам», — рассказывает Вячеслав Гойко, специалист компьютерных наук (сomputer science, или компьютерные науки, — наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации с использованием компьютерных технологий, которые обеспечивают возможность ее применения для принятия решений), завлабораторией прикладного анализа больших данных ТГУ.

Одним из первых исследований стал проект для Минсельхоза, в ходе которого ученые выясняли, почему люди хотят жить в сельской местности. Например, во время и после пандемии в России появились «айтишные» деревни — новая неявная группа сельских жителей. Работающие на удаленке люди стали уезжать семьями, устраивать экопоселения и жить по принципам дауншифтинга — ослабления финансовой и карьерной гонки ради душевного комфорта и свободного времени.

У многих людей, живущих в деревне, были ожидаемые мотивы, которые повышали их «субъективное благополучие»: жить в чистом месте, дышать чистым воздухом, работать на земле, получить возможность открыть свой бизнес, например ферму, минимизировать расходы (в деревне жить дешевле), чувствовать себя в безопасности, потому что «здесь все свои».

Но были мотивы и неочевидные. Например, желание вернуться к истокам: «Я хочу вернуться к своим корням», «Я чувствую себя хорошо только на земле, где родились мои предки», «Я считаю, что мои дети должны расти там, где росли моя бабушка и прабабушка, — и только тогда у нас будет связь с прошлыми поколениями, и только тогда у меня получится благополучная семья, где я и мои дети будем счастливы». Еще одним мотивом стало «дистанцироваться от интриг и суеты, заняться духовным, погрузиться в себя, медитировать, что невозможно делать в городе». А некоторые люди видят счастье в том, чтобы видеть плоды своих трудов «здесь и сейчас»: "В Москве все за тебя делают невидимые люди, ты их не замечаешь", — приводят ученые слова своих респондентов.

Есть позитивный пример с Кавказа. Очень состоятельный человек оставил бизнес и уехал из Москвы, занялся пчеловодством и апитерапией. Еще одна практика благополучия — «медленная» еда, когда люди против фастфуда и ратуют за потребление пищи, которая усваивается медленно. Когда ты ешь, наслаждаешься пищей, а не перекусываешь на ходу. Это требует много времени, блюда готовятся из местных продуктов.

«Мы смотрели все, что пишут люди, начиная с проблем и заканчивая их позитивными кейсами. В 2020–2021 годах было много положительных сообщений о программе «Дальневосточный гектар». Люди рассказывали, как они пришли к реализации себя и своей мечты через определенные проекты. Там и клубничная плантация, и страусиная ферма — в общем, воплощение своих самых смелых фантазий», — рассказывает политолог Юлия Александрова, менеджер проекта с Минсельхозом, младший научный сотрудник лаборатории прикладного анализа больших данных ТГУ.

Например, в селе Волково Амурской области весной 2021 года была построена частная сыроварня, создан цех по переработке дикоросов. Полученные участки люди используют и для строительства баз отдыха — в Приморском крае группа приверженцев здорового образа жизни развивает рекреационный проект. Кроме того, пользователи пишут о тренировочных базах для собак, этнодеревнях и центре для любителей ездового спорта на собачьих упряжках. Программа создавалась для того, чтобы привлечь людей на Дальний Восток, а в итоге стала возможностью для многих людей реализовать свои мечты. Это пример помощи от государства, которая действительно помогла людям стать счастливее, — и ученые надеются, что после их исследований таких программ станет больше.

Их новый проект связан с экологической культуромикой — ученые хотят выяснить, как люди пользуются зелеными пространствами города, что там делают, как много времени проводят. С помощью этих данных можно будет изменить логистику общественных пространств, улучшить их ландшафт, узнать, как лучше преобразовывать парки, чтобы и природе, и человеку было комфортно. И все стали немного счастливее.