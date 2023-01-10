В новогодние праздники объем отходов в Московском регионе вырос на 15%

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10 января 2023, 16:35 Источник: ТАСС

© Maksim Konstantinov, Global Look Press

Жители Москвы и Московской области в новогодние каникулы с 1 по 8 января увеличили объем потребления продукции в стеклянной таре на 46% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2022 года, сообщает ведущий оператор по обращению с отходами «Эколайн».

Такая динамика наблюдается уже третий год подряд. В целом же объем отходов в новогодние праздники вырос на 15%. Самый большой рост стеклянной тары в январе фиксировался 6 и 7 января. Объем зеленого стекла вырос более чем в три раза.

Как отметили в компании, стекло - полностью перерабатываемый материал. Каждая банка или бутылка может снова стать емкостью для напитков, продуктов или превратиться в строительные материалы: плитку, утеплитель. Применение вторсырья в производстве стеклотары очень важно, так как помогает существенно экономить сырье (кварцевый песок, сода, известняк) и электроэнергию.

Компания ежегодно обрабатывает более 4 млн тонн отходов. На сортировке отбирают более 40 компонентов вторсырья, на переработку отправляют до 75% потока отходов