После смерти мозг Альберта Эйнштейна был удален, разрезан на 240 частей и распределен среди ученых по всему миру

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7 января 2023, 14:18

© Victor Lisitsyn, Global Look Press

18 апреля 1955 года Альберт Эйнштейн умер от аневризмы брюшной полости в возрасте 76 лет в Университетском медицинском центре Принстона в Плейнсборо, штат Нью-Джерси. По его желанию останки легендарного физика были кремированы, а его прах развеян в неизвестном месте, сообщает «live science».

Сразу после смерти Эйнштейна человек, который наблюдал за вскрытием покойного физика — патологоанатом Принстонской больницы по имени Томас Штольц Харви — удалил мозг Эйнштейна из его тела, разрезал его на 240 блоков и хранил большую часть сохранившихся частей в своем личном владении более 40 лет.

Сегодня 170 из этих блоков были возвращены в Университетский медицинский центр Принстона, где они хранятся под замком, сообщает BBC.

Еще 46 тонких кусочков мозговой ткани Эйнштейна выставлены в Музее истории медицины Мюттера в Филадельфии. Многие из других частей все еще отсутствуют.

Как могло так много кусочков, возможно, самого известного мозга в истории просто пропасть? Ответ восходит к убеждению Харви и других, что в мозге Эйнштейна было что-то физически исключительное, и что правильный научный анализ мозга может объяснить гениальность Эйнштейна.

Без разрешения семьи Эйнштейна Харви установил эти кусочки мозга на слайды и раздал их неизвестному числу исследователей, которые, как он надеялся, смогут раскрыть скрытые секреты мозга. Харви лично возил многие из этих образцов по США и некоторым частям Канады, сохраняя оставшуюся часть мозга Эйнштейна в банке, спрятанной в картонной коробке в его машине.

После удаления и кубирования мозга Эйнштейна в 1955 году Харви приказал разрезать некоторые блоки на 12 наборов по 200 ультратонких кусочков ткани, каждый из которых разрезается не более чем на половину ширины человеческого волоса. (Он также фотографировал весь мозг с разных ракурсов, перед рассечением).

Когда его путешествие с мозгом гения, наконец, исчерпало себя, Харви переместил оставшиеся мозговые блоки в серию банок в своем доме.

Харви держал у себя большую часть мозга Эйнштейна до 1998 года, когда он, наконец, вернул останки в Университетский медицинский центр Принстона — через 43 года после удаления его из головы Эйнштейна. Сегодня ученым разрешено смотреть на мозг гения только в том случае, если они предоставят Медицинскому центру очень убедительное предложение, сообщает BBC.

Было опубликовано несколько исследований о фотографиях и образцах, которые Харви распространял, причем первый из них появился в 1985 году. Эти исследования обнаружили незначительные различия в структуре мозга Эйнштейна по сравнению с контрольными группами негениального мозга, включая дополнительную канавку в лобной доле Эйнштейна — часть мозга, связанная с рабочей памятью и планированием — и большая концентрация нейронов в определенных областях, что, возможно, позволяло ускорять обработку информации.

Многие из исследователей, которым Харви предложил кусочки мозга, с тех пор вернули их. Тем не менее, часть слайдов, которые Харви отправил, так и не была восстановлена. Это несколько усложняет вопрос: «Где мозг Эйнштейна?» В то время как основная часть его расчлененных частей остается в Принстоне, где умер гениальный физик, неисчислимое количество образцов тканей просто исчезло.