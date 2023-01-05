Почвоведы исследуют почву четырех регионов России на загрязнение микропластиком

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

5 января 2023, 13:57 Источник: https://news.tsu.ru

Фото: pixabay.com

В России почвы до сих пор практически не охвачены такими исследованиями. Объясняется это сложностью выделения полимерных микрочастиц из пробы. Почвоведы Томского государственного университета адаптировали две зарубежные методики, с их помощью они анализируют агропочвы Томской области, Тывы, Хакасии и Красноярского края.

Микропластиком считаются любые синтетические твердые частицы или полимерные матрицы правильной или неправильной формы, размером от 1 мкм до 5 мм, первичного или вторичного производственного происхождения, которые нерастворимы в воде. Первичный микропластик – это микрочастицы, добавляемые в косметические средства, бытовую химию, средства гигиены, вторичный образуется в результате распада пластиковых отходов, сообщается на сайте Томского университета.

«Присутствие микропластика в почве влияет как непосредственно на неё, так и на обитателей экосистемы – почвенных беспозвоночных животных: это дождевые черви, коллемболы, нематоды, клещи», – рассказывает автор проекта, магистрантка Биологического института ТГУ, ассистент кафедры почвоведения и экологии почв Кристина Ручкина. – Так, согласно данным зарубежных исследований, микропластик способен повреждать кишечник беспозвоночных животных.

Помимо этого, есть такая проблема, как ложное насыщение. Когда в желудке находятся полимерные частицы, животное не получает нужного количества питательных веществ, из-за чего его состояние может ухудшаться вплоть до гибели.

Как отмечает молодой учёный, сложность исследования микропластика в почве заключается в том, что в ней содержится большое количество органики. Чтобы удалить её и извлечь полимерные частицы, биологи переводят исследуемую субстанцию в состояние раствора, разделяют органику и микропластик с помощью хлорида цинка, перекиси водорода и многократной фильтрации.

В этом году специалисты во время экспедиций провели отбор проб в четырех регионах Западной Сибири. Анализ показал, что в агропочвах чаще встречаются белые и прозрачные волокна. В изученных образцах почвы количество полимерных микрочастиц не очень велико, но совершенно очевидно, что уровень загрязнения будет нарастать, потому что на полях мы увидели огромное количество макропластика – пакетов, бутылок и прочего. Они медленно, но разлагаются.