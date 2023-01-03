Первое полнолуние в новом году будет «Волчьим микролунием»

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3 января 2023, 13:20

Фото: www.stockvault.net

Полное «Волчье микролуние» начнется 6 января 2023 года, когда Луна будет находиться в самой дальней точке от Земли.

Январское полнолуние будет немного меньше среднего, потому что Луна находится в самой дальней точке от Земли на своей орбите. Путь Луны вокруг планеты эллиптический. На его ближайшем подходе, называемом перигеем, он находится на расстоянии 362 570 километров. На самом дальнем расстоянии, называемом апогеем, он находится на расстоянии 405 410 км, сообщает «live science».

Перигей и апогей не всегда совпадают с полнолуниями, но когда они совпадают, они в разговорной речи известны как суперлуны и микролуны соответственно. Суперлуны появляются примерно на 14,5% шире и на 25% ярче в небе, чем микролуны, по данным Ассоциации космических исследований Университета.(откроется в новой вкладке) (УСРА).

Считается, что прозвище «волк» ссылается на тот факт, что волки обычно активны в это время года. Считается, что названия полнолуний происходят от смеси индейских, англосаксонских и немецких названий месяцев, в соответствии с временем и датой.

Полнолуния случаются, когда Солнце, Земля и Луна выравниваются таким образом, что солнечные лучи освещают всю сторону Луны, обращенную к Земле. Луна находится немного выше или ниже тени Земли, что обеспечивает это освещение. В тех случаях, когда полная луна проходит через часть или всю тень Земли, она создает лунное затмение.

Полная луна поднимется всего через несколько дней после пика метеорного потока Квадрантиды, который произойдет в ночь со 2 на 3 января. Однако несколько падающих звезд все еще могут быть видны во время микролуния Волка, поскольку Квадрантиды продолжаются до 16 января.

Следующее полнолуние известно как «Снежная луна» произойдет 5 февраля 2023 года.