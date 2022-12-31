Исследование: почему потепление климата может увеличить снегопады

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31 декабря 2022, 15:28

Фото: pixabay.com

Чем теплее становится планета, тем больше влаги атмосфера может поглощать, а затем выпускать в виде осадков. Может показаться нелогичным, что на нагревающейся планете зимние штормы могут производить так много снега. Но на самом деле это довольно логичное следствие усиливающегося влияния изменения климата на круговорот воды земли, сообщает «nytimes.com».

Более экстремальные осадки — снег, а также дождь — это «именно то, что мы ожидаем в условиях потепления в мире», — сказал Рик Томан, специалист по климату из Университета Аляски в Фэрбенксе.

По мере того, как планета нагревается, нагреваются и океаны, и атмосфера. Более теплые океаны увеличивают количество воды, которая испаряется в воздух, а более теплый воздух может удерживать больше водяного пара, который он в конечном итоге выделяет в виде осадков.

В целом, зимние температуры нагреваются, а продолжительность зимнего сезона сокращается. Более теплые температуры означают, что большая часть этих осадков будет выпадать в виде дождя, а не снега, по словам Шона Биркеля, климатолога штата Мэн. Но в некоторых местах все еще может быть больше снегопадов, чем раньше, когда повышение температуры все еще ниже точки замерзания.

Глобальное изменение климата разворачивает историю экстремальных явлений: исторически влажные районы, вероятно, будут испытывать увеличение осадков, в то время как исторически засушливые районы могут увидеть больше засухи, поскольку более высокие темпы испарения высушивают почву.