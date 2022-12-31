В зоопарке мишку Диксона поздравили с Новым годом

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31 декабря 2022, 13:19 Источник: https://nia.eco

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Московском зоопарке с Новым годом поздравили белого медведя Диксона. Как рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова, в его уличном вольере подвесили сосну с яблоками. Также Диксон получил новогодний подарок – коробку с мясом, рыбьим жиром и селёдкой, которую мишка очень любит, сообщает «НИА экология».

Сосну специально подвесили сверху, чтобы медведь тянулся к ней и разрабатывал повреждённые мышцы. Напомним, в начале сентябре раненого белого медведя нашли на севере Красноярского края. Специалисты обнаружили почти полсотни ранений от картечи разного диаметра. Животное было серьезно покалеченно, сильно истощено и обезвожено.

Медведя перевезли в Москву, где ему оказывают всю возможную помощь. Так, для мишки обустроили просторный вольер с бассейном, подготовили программу реабилитации и подобрали особую диету. По последним данным, Диксон стал поджимать пальцы на задних лапах.