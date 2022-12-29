Нефтегазовые компании неохотно делятся данными с учеными о состоянии вечной мерзлоты

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29 декабря 2022, 12:06 Источник: https://www.interfax.ru

Фото: pixabay.com

Данные о состоянии вечной мерзлоты, которыми обладают недропользователи в Ямало-Ненецком автономном округе, могли бы помочь ученым сформировать целостную картину происходящих с ней изменений, заявил научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Орехов.

По его словам, сейчас делятся этой информацией единицы.

«На нефтегазовых месторождениях по большей части функции геотехнического и геокриологического мониторинга исполняют те, кто владеет этими участками в рамках лицензии, данные практически недоступны для ученых. Если бы мы получали эти сведения, это бы ускорило нашу работу, сделало бы ее более полной», - сказал он «Интерфаксу».

Мерзлота ведет себя по-разному в зависимости от того, на каком грунте находится и какие типы антропогенных вмешательств происходят, объяснил ученый.

«Где-то просто убран растительный покров, где-то - растительный покров и торфяной горизонт, где-то построено здание, где-то - дорога. Это разные типы нарушений в разных условиях. Если бы подобные массивы данных передавались в науку, это, безусловно, формировало бы более целостную картину происходящего», - сказал он.

По его словам, переговоры на эту тему с нефтегазовыми компаниями ведутся много лет, но случаи передачи данных единичны.

И это понятно, ученые могут создать систему контроля и выявить различные нарушения или ухудшения деградации мерзлоты и почв, а значит возможна огласка и вмешательство в процесс добычи.

На Ямале по разным направлениям ведется работа по изучению вечной мерзлоты. Это позволяет предупреждать критические ситуации, связанные с изменениями в почве, а также вырабатывать новые строительные решения для арктической зоны России.