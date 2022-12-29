В Туве впервые за 20 лет обнаружили следы двух снежных барсов

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29 декабря 2022, 11:21

Фото: pixabay.com

Госинспекторы заповедника в Туве во время рейда обнаружили следы двух снежных барсов, которых здесь не наблюдали 20 лет. По словам директора заповедника «Убсунурская котловина» Диинмея Балбан-оола, животные пришли на эту территорию, так как рядом нет людей, но есть устойчивая кормовая база, сообщает ТАСС.

«Здесь сошлось несколько факторов. За последние четыре года с этих мест ушли кочевники и людей не осталось. Второе — это значительный рост особей горного козла, основной еды для барса. За несколько лет количество горных козлов в этой местности выросло с 50 до 1 500 особей», - пояснил Балбан-оол.

На месте обнаружения следов снежного барса инспекторы заповедника расставили несколько фотоловушек. До начала весны ученые рассчитывают поймать на камеры ирбиса и определить его точное местообитание.

Снежный барс (ирбис) - вид, занесенный в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы. На сегодняшний день численность ирбисов в России определена всего в 70-90 особей.