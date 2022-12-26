Экологические итоги недели: В Канаде исчезают белые медведи; в Южной Корее зафиксировали повышение уровня моря почти на 10 см

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26 декабря 2022, 11:04 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На прошедшей неделе жители Приморского края наблюдали за выходом амурского тигра к домам и поселкам. Полосатый крутился вблизи несколько дней, а затем утащил собаку. Предположительно, это один и тот же тигр. Специалисты говорят, что причина - в кормовой базе: в лесу резко снизилась популяция кабана, а это основной источник пищи. Конфликт тигров и людей вырос не на пустом месте. В прошлом году в лесах собрали практически «под ноль» весь урожай желудей и орехов, в результате кабанов было мало, и тигры шли к людям. В этом году болезни подкосили кабанью популяцию. С 25 ноября по 14 декабря произошло 23 конфликтные ситуации с участием этих хищников в 18 населенных пунктах. Сложившаяся сейчас ситуация к полной потере популяции хищника не приведет, но повлечет гибель тигрят и молодых особей, обитающих в худших кормовых угодьях.



На прошлой неделе вышло новое исследование, в котором говорится, что три четверти крупных обсерваторий страдают от светового загрязнения городов по всему миру. Исследование показывает, что свет загрязняет небо над большинством обсерваторий и что необходимы немедленные действия для уменьшения количества искусственного света так как это всерьез вредит науке. Световое загрязнение городов мешает не только астрономам, но и мелким животным, птицам и насекомым, у которых сбивает ритм сна и бодрствования, из-за чего они болеют и хуже размножаются.



Новая перепись канадских медведей взволновала ученых. Белые медведи быстро исчезают из западной части Гудзонова залива на южной оконечности канадской Арктики, согласно правительственному докладу. В частности, произошло резкое сокращение числа самок белых медведей с детенышами.

«Наблюдаемое снижение согласуется с давними прогнозами относительно демографических последствий изменения климата для белых медведей», — говорят исследователи.

Морской лед стал менее толстым - разрушается раньше весной и замерзает позже осенью. Медведи полагаются на лед, чтобы иметь возможность добывать тюленей, перемещаться и размножаться.

Во время последнего подсчета в конце августа и начале сентября 2021 года, результаты которого были опубликованы в начале этого месяца, они обнаружили 194 медведя и, основываясь на этом подсчете, оценили общую популяцию в 618 особей, по сравнению с 842 пятью годами ранее. Ледяной покров в Гудзоновом заливе сократился почти на 50% летом с 1980-х годов, по данным Национального центра данных по снегу и льду США.



По данным национального Агентства гидрографии и океанографии, уровень моря на побережье Корейского полуострова поднялся почти на 10 см за последние 33 года в результате изменения климата. Данные об изменении уровня моря собирались с 1989 года на 21-й станции, которые установлены на побережье Южной Кореи. В среднем уровень моря за этот период повышался на 3 мм в год.



Наиболее быстрые темпы повышения зафиксированы в Японском море - там вода отвоевывала у суши в среднем 3,5 мм в год. Медленнее всего этот процесс шел на южном побережье, омываемом Восточно-Китайским морем - здесь темпы повышения составляли 2,5 мм в год.



При этом в южном портовом городе Мокпхо, где находится самая старая станция наблюдения республики, за 62 года зафиксировали повышение уровня моря на 15,4 см, что соответствует темпу роста в 2,5 мм в год.



Ну а в США, из-за длительных засух принято решение, что вода в штате Колорадо начнет подавать переработанный канализационный шлам обратно в краны для питья. «От туалета до крана» постепенно становится нормой в Соединенных Штатах, поскольку сокращающиеся запасы воды, вызванные засухами и «глобальным потеплением», вынуждают местные органы власти подавать очищенный осадок канализации обратно через краны питьевой воды к людям.



Последней областью страны, которая приняла этот подход, является Колорадо. Цель состоит в том, чтобы перевести жителей Колорадо от потребления подземных вод, которые проходят естественный процесс очистки, поскольку они просачиваются в землю через камни, почву и отложения. Вместо этого колорадцы теперь будут пить химически обработанную воду. Хотя такой процесс прямо не запрещен в большинстве районов страны, он, как правило, не является стандартом, поскольку разрешение природе выполнять большую часть работы уже давно рассматривается как лучший и более безопасный подход к получению чистой воды.



