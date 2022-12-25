Один климатический и ряд экологических наиболее интересных фактов уходящего 2022 года

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25 декабря 2022, 20:10 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

Территория нашей страны теплеет почти вдвое быстрее, чем суша планеты в целом. Редакция «АН» предлагает своим читателям ещё раз взглянуть на самые выразительные события и подвести экологические и климатические итоги уходящего 2022 года. На климатическом саммите COP27, на котором участвовало 197 государств было отмечено, что последние восемь лет в мире стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.



Проблема изменения климата касается России в полной мере.



В докладе Росгидромета отмечается, что территория нашей страны теплеет почти вдвое быстрее, чем остальная суша планеты в целом: примерно на 0,5 °C за десятилетие. Более того, начиная с 1980-х годов каждая декада теплее предыдущей, особенно это ощущается в XXI веке.



Исследования РАН показывают, что российская Арктика лидирует по темпам фронтальной абляции — сиречь, потерь льда в результате откола айсбергов. На её территорию приходится примерно 38% от общей потери льда, причем наибольшие темпы отмечаются на Земле Франца-Иосифа, далее идут ледники Шпицбергена и Аляски. Если говорить о конкретных цифрах, то ежегодная убыль льда в среднем составляет 44,47 ± 6,23 гигатонн в период с 2000 по 2010 гг., и 51,98 ± 4,62 гигатонн с 2010 по 2020 годы. Южная граница арктической «ледовой шапки» в районе Карского моря в летний сезон за последние 35 лет сдвинулась на 850 километров на север, что способствует повышению температуры воды в верхних слоях моря. Это больше, чем расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга.



Конечно, в след за этим повышается уровень моря, который удвоился с 1993 года. Данные собирались различными исследовательскими организациями с 1989 года, при этом была задействована 21 станция. Темпы повышения уровня зафиксированы в Японском море, в среднем, на 3,5 мм в год, на побережье Корейского полуострова поднялся почти на 10 см за последние 33 года. Медленнее всего этот процесс шел в южной части Восточно-Китайского моря. Здесь темп повышения уровня составил 2,5 мм в год. При этом в южном портовом городе Мокпхо, где находится самая старая станция наблюдения, за 62 года зафиксировали повышение уровня моря на 15,4 см, что соответствует темпу роста 2,5 мм в год.



Ведущие российские климатологи уверены, что масштабной угрозы для России нет, но возможно затопление прибрежных территорий, в том числе пляжей Калининградской области. Для черноморского побережья подъем будет не так заметен, поскольку оно не такое пологое. Но что приятно, Росгидромет пока не прогнозирует полного затопление каких-либо территорий России в обозримой перспективе.



Также в среднем по России с 1976 года наблюдается увеличение количества осадков на 2,2% в декаду. При этом с 1976 г. за каждые 10 лет снежный период сокращается на 1,17 дня. Этот тренд обнаружен в основном на европейской части России, юге Западной Сибири, севере Средней Сибири. В ряде регионов, напротив, наблюдался рост: на некоторых метеостанциях Кольского полуострова снежный период увеличился на 5%.



Между тем в 2022 году, дефицит осадков наблюдался в Европе, Центральной Азии, Северной Австралии, Восточной Африке, большей части Северной Африки, в Центральной и Южной Америке, а также в центре и на западе Северной Америки. Засуха нынешнего лета поразила Старый Свет. Ее причинами стали аномально высокие температуры и дефицит осадков, в том числе зимой и осенью прошлого года. Уровень европейских рек упал так сильно, что обнажил «голодные камни» ХV века в руслах, обмелевших Рейна и Эльбы, которые несли послания с предупреждением о возможном неурожае и голоде: «Если ты меня видишь, плачь». На Дунае уровень воды снизился до такого уровня, что на поверхности оказались десятки затопленных военных кораблей ещё со времен Второй Мировой войны.



Говоря об естественных изменениях климата, отметим и о влиянии на экологию деятельности человека. По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой, в России за 2021 год было накоплено около 43 миллиардов тонн вскрышных пород, порядка 6 миллиардов тонн отходов от добычи металлических руд, почти 8 миллионов тонн составили отходы животноводства, остальные – буровые шламы и золошлаки.



«Восемь тысяч пирамид Хеопса можно построить из отходов, накопленных в России, которые в настоящее время составляют 53 миллиарда тонн. Смотрите, у нас практически «8-е чудо света». Объем отходов не уменьшается. Только в 2021 году образовано 8,5 миллиарда тонн отходов», – сообщила Светлана Радионова в ходе конференции по экологической безопасности. Данные за 2022 год будут проанализированы во втором квартале 2023 года, но проблема и так понятна, и она явно никуда не исчезла.



Картина «атмосферного неблагополучия».



Не смотря все старания федерального проекта «Чистый воздух» в 2021 году в России зафиксировано рекордное за 17 лет количество загрязнений. Если же рассматривать десятилетний период, то с 2011 года количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха выросло в шесть раз. Чаще всего от масштабных выбросов в атмосферу страдают Красноярский край, Самарская, Оренбургская и Иркутская области, а также Бурятия. Об этом сообщает служба FinExpertiza, ссылаясь на данные Росгидромета.



Зафиксированные в 2021 году случаи загрязнений атмосферного воздуха были сконцентрированы в основном в нескольких регионах. Более половины из них - 220 (189 случаев высокого загрязнения и 31 случай экстремально высокого загрязнения) - произошли в Красноярском крае (охватив города Норильск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Канск). Далее с большим отрывом следуют Самарская область (51 случай высокого загрязнения). В Оренбургской области (36 случаев) - города: Бузулук и Оренбург, поселки Бердянка, Каргала, Красный Коммунар, Нижняя Павловка, села Черноречье и Южный Урал. В Иркутской области (25 случаев) – города: Братск, Байкальск, Свирск, Шелехов, Вихоревка, в Бурятии (16 случаев) - село Брянск, города Улан-Удэ, Селенгинск.



На каждого жителя России в среднем приходится 152,6 кг вредных веществ, загрязняющих воздух. В 2021 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,3 млн тонн токсинов — это на 0,3%, или 71,9 тыс. тонн, больше, чем в 2020 году. Пиковые значения загрязняющих веществ в пересчете на одного жителя фиксируется в Ямало-Ненецком и Ненецком автономном округе - 1,8 и 1,3 тонны на человека соответственно, а также в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской области, Коми, Магаданской области, Якутии, Чукотском автономном округе и в Вологодской области.



Менее всего вредных веществ в атмосфере приходится на жителя Дагестана (19,8 кг на человека), Кабардино-Балкарии (29,6 кг) и Севастополя (29,7 кг), а также Москвы, Тывы, Чувашии, Санкт-Петербурга, Пензенской области, Ульяновской области и Северной Осетии.



Надзорными органами были названы регионы с наибольшим числом опасных загрязнений рек и других водоемов. В первой половине 2022 года количество зафиксированных в России случаев экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов уменьшилось на 28%, или почти на треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На основе оперативных данных Росгидромета чаще всего случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод фиксировались в Свердловской области (25% от общего числа инцидентов), Московской области (9,4%), Мурманской области (8,8%), Новосибирской и Омской областях (по 4,2%), в Москве (4,1%), в Ханты-Мансийском автономном округе (3,9%), Ямало-Ненецком автономном округе (3,8%), Челябинской области (3,7%) и в Красноярском крае (3%).



Среди загрязняющих веществ самыми распространенными оказались соединения марганца и цинка, легкоокисляемые органические вещества, нитритный азот, соединения меди, аммонийный азот, а также соединения никеля, общего железа и алюминия.



С января по июнь 2022 года по всей стране было выявлено 1218 случаев многократного превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в пресных водах.



Наибольшему числу высоких и экстремально высоких загрязнений в первом полугодии 2022 года подвергались реки и водоемы Свердловской области (304 случая, из них: 250 высоких загрязнений - бассейны рек Тобол, Кама, Обь, малые водные объекты; 54 экстремально высоких загрязнений - реки Салда, Тура, Нейва и 12 других). Из-за обилия промышленных предприятий экология региона традиционно испытывает на себе значительную нагрузку. В результате на Свердловскую область пришлось четверть всех выявленных по стране случаев высокого и экстремально высокого загрязнения пресных вод. Чаще всего инциденты были связаны с переизбытком в воде соединений марганца (363 случаев ВЗ и ЭВЗ), соединений цинка (137 случаев), легкоокисляемых органических веществ (глюкоза, мальтоза, белки, низшие алифатические спирты и др.; 127 случаев), нитритного азота (116 случаев), соединений меди (85 случаев), наблюдался дефицит растворенного кислорода (необходим для водных организмов и самоочищения водоемов; 72 случая), аммонийного азота (61 случай), соединений никеля (48 случаев), общего железа (47 случаев) и алюминия (23 случая).



Наиболее опасными веществами, обнаруженными в российских реках и других водоемах, были тяжелые металлы, в том числе самые токсичные такие, как: ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, молибден, цинк, медь, хром, никель. Попадая в живой организм, они способны образовывать отравляющие металлорганические соединения и могут вызвать у человека физиологические нарушения и серьезные заболевания.



Эксперты РАН назвали Волгу самой загрязненной рекой в России. Экстремальные и экстремально высокие загрязнения фиксируются по всему течению, это характерно практически для всех притоков реки. Так, в Волге можно обнаружить медь, никель, цинк, железо, нитриты, азот аммония, нефтепродукты и фенолы.

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что с начала реформы и по конец 2022 года в России построено 192 объекта для утилизации отходов. Она, в частности отметила: «Это на 54% больше, чем годом ранее. Благодаря этому мы теперь перерабатываем почти 5,5 млн т отходов, а сортируем чуть больше 19 млн т». По итогам «Зелёного рейтинга» в топ-10 регионов вошли: Московская область и Москва, Нижегородская область, Чувашская Республика, Тюменская область, Тамбовская область, Тульская область, Саратовская область, Мурманская область, Челябинская область.



За 2021 год треть городского мусора приходится на пять регионов: Москву (11% от всей массы ТКО, или 5,22 млн т), Подмосковье (10,9%, или 5,18 млн т), Санкт-Петербург (4,4%, или 2,1 млн т), Краснодарский край (3,8%, или 1,8 млн т) и Ростовскую область (3,4%, или 1,6 млн т). Также в десятку чемпионов по абсолютной массе ТКО вошли Татарстан (3,1%, или 1,5 млн т), Свердловская (2,7%, или 1,3 млн т), Самарская (2,3%, или 1,1 млн т), Воронежская (2%, или 950 тыс. т), а также Саратовская области (2%, или 931 тыс. т).



Среднестатистический российский горожанин производит 434,7 кг бытового мусора в год. При этом в регионах эта цифра отличается до 4,5 раза. Первое место по абсолютной массе ТКО на душу населения занял Камчатский край (893,1 кг на каждого городского жителя), за ним следуют Сахалинская область (876,6 кг), Подмосковье (820,5 кг), Магаданская область (810 кг), Крым (809,1 кг), Рязанская область (789,3 кг), Еврейская автономная область (787,2 кг), Костромская область (685,2 кг), Амурская область (676,4 кг), замыкает десятку Якутия (649,4 кг). Меньше всего мусора в пересчете на каждого городского жителя образуется в Тыве (198,5 кг), Ханты-Мансийском автономном округе (230,9 кг), Удмуртии (244,2 кг), Ингушетии (249,2 кг), Марий Эл и Чувашии (по 251 кг), Курской области (254,8 кг), Курганской области (258 кг), Волгоградской области (258,7 кг), а также Челябинской области (260,1 кг).



По данным Росстата, за 2021 год в российских городах было сгенерировано 47,4 млн т бытового мусора (суммарная масса ТКО, вывезенных с контейнерных площадок городских населенных пунктов всеми видами мусоровозов, бортовыми автомобилями, самосвалами и прочей спецтехникой). По сравнению с 2020 годом образование ТКО уменьшилось на 4,4%, или на 2,2 млн т. Общая масса городского мусора сократилась четвертый год подряд, опустившись до самого низкого уровня как минимум за последние шесть лет.



И ещё, по данным МЧС и спутникового мониторинга с начала года по всей стране произошли 12 528 лесных пожаров. Площадь, опалённая огнём, составила чуть более 3,4 миллиона гектаров. 7 446 пожаров (79%) пришлись на Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. В гектарах – это 2,6 миллиона. Наибольшее увеличение площади возгораний относительно значений прошлого года отмечено в Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Сибирском ФО. Почти 80% лесных пожаров в России в 2022 году пришлись на Сибирь и Дальний Восток.