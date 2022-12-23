В Таманском заливе разлилось три тонны мазута

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23 декабря 2022, 16:49

Фото: соцсети

При разгерметизации во время перекачки в акватории Таманского залива Азовского моря произошел разлив нефтепродуктов, а именно мазута, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС по местному региону.

В воду попало около трех тонн мазута, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию края.

Для ликвидации последствий к месту происшествия направлены экстренные службы. Силами морспасслужбы выставлены боновые заграждения, разлив локализован. Производится сбор нефтепродукта.

На сегодняшний день, акватория моря полностью очищена от нефтепродуктов, собрано 500 кг. Ориентировочно к 12:00 будут завершены работы по сбору загрязнённого грунта - всего 2,5 тонны. Убранный мазут складируется во временные ёмкости, утилизацией занимается специализированная организация.