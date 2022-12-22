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В Красноярском крае возбудили дело о загрязнении воздуха ртутью

, 15:16

В Красноярском крае возбудили дело о загрязнении воздуха ртутью
Фото: соцсети

Уголовное дело возбудили после выявления загрязнения воздуха в Емельяновском районе Красноярского края ртутью, формальдегидом и бензопиреном, сообщает ТАСС.

В результате анализа проб атмосферного воздуха <…> зафиксированы превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций по бензопирену в 1,25 раза, формальдегиду в 1,08 раза, ртути в 1,92 раза.

По данным прокуратуры, близ деревни Старцево открыли производство древесного угля, что привело к загрязнению воздуха. Компания установила здесь не менее 10 стационарных печей, не оборудованных установкой очистки газов.

Ртуть, формальдегид и безопирен относятся к веществам первого класса опасности по степени воздействия на организм человека. Могут приводить к тяжелым заболеваниям.

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