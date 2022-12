На Западе взялись за классифицирование радуги, какой в этом смысл?

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

18 декабря 2022, 15:38 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

© Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press

Атмосферные оптические явления, такие как радуга, миражи и короны, являются результатом взаимодействия света и смеси атмосферных газов и пыли и, таким образом, являются частью физической среды экосистем Земли. Что касается радуги, то она, пожалуй, самый яркий персонаж культуры, которая в свою очередь является сублимацией человеческого опыта.

В книге «Бытия» (первой из Пятикнижия Моисеева), почитаемой тремя великими мировыми религиями (их ещё называют Авраамические), радуга представлена как знак завета Бога и человека, который Всевышний (на арамейском звучит как Эл, Элоах, Элохим, у него есть и другие имена) заключил с Ноем в честь окончания всемирного потопа:

«12. И сказал Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда:

13. Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между землею.

14. И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке;

15. И Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою душою живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти.

16. И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле».

Кстати, эти слова из Ветхого завета как-то не очень корреспондируют с прогнозами американских учёных, собранных в одну команду под эгидой Департамента экологических исследований Нью-Йоркского университета опубликованной на ScienceDirect, которые утверждают, что с дальнейшем потеплением климата и таянием ледников будет увеличиваться число дождей разной интенсивности, возрастёт объём облачности. А количество радуг станет уже к 2100 году, как минимум на 4-5% больше. Эти же американские исследователи считают, что около 21-34% земных территорий, относящихся к равнинам и имеющих небольшое возвышение от уровня моря потеряют радужные дни, а другие 66-79% наоборот получат радужные дни, эти последние относятся к высоким широтам и высокогорным районам. Эта команда очень похожа на бессовестных грантоедов, занимающихся изобретением колеса, но некоторые их выводы можно назвать забавными или стоящими внимания, на эмоциональном, но никак не на научном уровне.

Человечество долго не могло определить природу этого явления. Задокументировано, что лишь в 1611 году это было сделано. Марк Антоний де Доминис описал физику процесса появления радуги в своей книге «De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride», как двойное преломление света отражённого от внутренней поверхность капли воды, нечто подобное мы может получить с помощь стеклянной призмы. Однако есть подозрения, что к тому же выводу пришли некоторые мыслители значительно раньше, среди них перс Аль-Ширази и его ученик Ал-Парси, жившие в 13-м и 14 -м веках.

Следующим стал Рене Декарт, описав природу радуги в своём трактате «Метеоры», появившимся на свет в 1637 году. Но первым отделил 7 цветов радуги Исаак Ньютон. Но к тому моменту учёные не могли объяснить причин влияющих на число одновременно возникающих радуг и их форму. Решение этой загадки раскрыл уже в 19-м веке другой англичанин Джордж Бидделл Эри на основе представлений о дифракции света в пространственной структуре дождя. А это явление обусловлено волновой природой света и при его распространении в среде с резко выраженной оптической неоднородностью мы наблюдаем возникновение радуги, как оптический эффект. Он также связан и с нашим зрительным восприятием окружающей среды. В реальности радуга имеет форму кольца, эллипса или другой подобной фигуры.

Вышеуказанная американская группа исследователей (назовём её для краткости Нью-Йоркской) считает, что «первичные радуги видны только с уровня земли под углами от 0 до 42 градусов, которые в основном возникают ранним утром и поздним вечером». Они считают, что радуги нет в высокогорье, а делали выводы на основе исследований множества фотографий этого явления и в угаре «научного» труда просто не сочли нужным выйти из лаборатории и понаблюдать за возникновением радуги в природе. Исхожу из моего личного опыта, поэтому заявляю, что их выводы ошибочны. Поскольку своими глазами наблюдала радугу в высоких горах и даже с борта самолёта.

Эта же группа сделала вывод, что в году есть всего 117 ± 71 день, когда может возникать радуга. Похоже они говорят о тёплом сезоне. И здесь берусь с ними поспорить, ибо знаю людей, которые наблюдали радугу в январе на сорокаградусном морозе в высоких горах и не днём, а ночью, при полной луне. Кстати, в качестве базы для своих исследований они выбрали Гавайский Университет. То есть, группа дипломированных лиц, за счёт американского государства решила отдохнуть в месте, которое называют раем земным и для этого была выдумана тема якобы научной работы. Но, похоже, это государство вовсе не в накладе, постольку околонаучные выводы этой группы вполне вписываются в американскую концепцию влияния «парниковых газов» на глобальное изменение климата на планете. Их эмоциональные опусы указывают на возможную принадлежность данной группы к ЛГБТ сообществу. Видимо всё что связано с выделением им гранта – просто дань политкорректности и западной теории решающего антропологического фактора, который влияет на глобальное потепление. В результате, в промежутках между наслаждением от прибывания на Гавайях эта группа, с помощью математического моделирования за период с 2004-го по 2019-й год они изучили 121 558 фотографий с датами и геопривязкой. В результате появилась около научная работа с претензией на прогнозирование состояния будущего климата нашей планеты.

Вы знаете их выводы – это нечто: Средиземноморье, части Африки и Австралии (видимо там, где уже существуют пустыни и радуг никогда не было) – потеряют «радугу», а весь российский север от Мурманска до Магадана будет просто озарён радугами (можно подумать, что их сейчас там не бывает). Надо отдать им должное, благодаря вышеуказанным исследованиям появился такой обезоруживающий критиков термин, как пространственно-временное распределение радужного залегания, что влияет на испарение и конвергенцию влаги, которые изменяют характер осадков и облачного слоя.

Порой их выводы шедевральны: оказывается число радуг снижается там, где превалируют сухие дни без осадков (а мы этого раньше не знали?). И чтобы прийти к такому заключению они потратили несколько лет кропотливых изысканий. Кроме того, они говорят, что при выпадении снега не возникает радуг. Интересно они где ни будь видели её во время тяжёлого ливня. Но в изморози, витающей в воздухе зимой при низких температурах, на солнце, можно увидеть искомую радугу, о чём «нью-йоркская группа» явно не знает, поэтому отрицают такую возможность.

Ну что ж ждём вышеуказанный 2100-й год ради того, чтобы проверить выводы американцев. Всем читателям желаю дожить до назначенного срока, оно того стоит.

Для разнообразия предлагаю ознакомиться с мнением французского метеоролога Жана Рикара (Jean Ricard), который работает в Национальном французском метеорологическом исследовательском центре. Рикар со своими коллегами занялся классификацией радуг. Похоже более полезного труда для себя не нашёл, или увлечён радугой, как символом, сами знаете чего. Итак, он считает, что существует 12 видов радуг. Оказывается, ему до начала исследований было не известно, что радуга не всегда имеет 7 цветов (об этом знал ещё Исаак Ньютон и те, кто читал его книги). Он также выяснил, что в середине радуги порой возникает темная полоса. Ему видимо «повезло», и он не общался с астрофизиками они бы ему всё рассказали про спектр. Но, как бы то ни было, он нашёл основные и второстепенные признаки, по которым провёл классификацию радуг. В основу заложено различие в яркости шести основных цветов, присутствующих в составе радуги. Он обнаружил, что некоторые радуги не содержат зелёного цвета, иные -фиолетового. Другим признаком стала та самая тёмная полоса, точнее её контрастность и другие параметры. Рикар решил, что данные явления связаны с условиями возникновения радуг. Он заметил, что расплывчатая красная полоса в радуге наблюдается только на рассвете. Но, как быть с тем, что уже давно известно о связи красного света с тепловыми лучами, а их интенсивность возрастает к полудню. Такое впечатление, что этот Рикар так же, как и его американские коллеги решил в очередной раз изобрести велосипед.

Пожалуй, хватит с нас околонаучных исследований радуги, вернёмся к восприятию её различными народами нашей планеты. О том, что для древних евреев, теперь для христиан, мусульман и иудеев – это символ завета с Богом. А вот для каренов, обитателей одной из местностей Индокитая радуга – страшный демон, пожирающий детей. Замечу, что это воззрение отражает современную парадигму ЛГБТ, чьим символом является радуга, а следствие существование – уменьшение популяции людей на земле.

У коренных народов Центральной и Южной Америки есть поверие, что радуга не сулит ничего хорошего. Её представляют злым духом, приносящим несчастье. А австралийские аборигены считают радугу страшной небесной змеёй. В Эстонском фольклоре радуга выпивает воду из рек, а потом проливает её дождями на землю. У американских моряков в прошлом было поверие: «Радуга утром, моряки принимают предупреждение; радуга ночью, восторг моряков».