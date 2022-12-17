Астероид размером с футбольный стадион приближается к Земле

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17 декабря 2022, 16:17

Фото: НАСА

По данным НАСА любой объект размером более 150 метров, который может приблизиться к Земле на расстоянии 7,5 миллиона километров, называется потенциально опасным объектом.

Приборная панель НАСА отобразила приближение к Земле астероида размером со стадион 20 декабря.

Небесное тело по имени 2014 НК129 приблизительно размером 207 метров пролетит в пределах 2,570,000 км от Земли.

Второй относительно небольшой астероид «2022 YC» размером с легковой автомобиль (около 4 м), пролетит 18 декабря в 391,000 км от поверхности Земли.

Для сравнения, среднее расстояние между Землей и Луной составляет около 385 000 километров.