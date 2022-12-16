Найденное в Дании 5000-летнее «болотное тело», может быть жертвой человеческих жертвоприношений

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16 декабря 2022, 18:14

Кости животных, найденных рядом с человеческими останками, указывают на то, что болото, использовалось для ритуалов. Кристиан Деденрот-Шу, ROMU

Археологи обнаружили древние скелетные останки так называемого болотного тела в Дании рядом с остатками кремневого топора и костями животных, подсказки, которые предполагают, что этот человек был ритуально принесен в жертву более 5000 лет назад, сообщает «livescience».

До сих пор мало что известно о предполагаемой жертве, включая пол и возраст человека на момент смерти. Но исследователи считают, что тело было намеренно помещено в болото во время неолита или нового каменного века.

Десятки так называемых болотных тел были найдены по всей северо-западной Европе, особенно в Дании, Германии, Нидерландах и Великобритании, где человеческие жертвоприношения в болотах, похоже, сохранялись в течение нескольких тысяч лет.

Археологическая команда ROMU обнаружила кости в октябре перед строительством жилого комплекса. Участок, который в настоящее время осушен, был болотом недалеко от города Стенлёсе, на большом острове Зеландия и к северо-западу от датской столицы Копенгагена.

Датское законодательство требует, чтобы археологи исследовали всю землю, на которой будет строительство, и первые кости болотного тела Стенлёсе были найдены во время тестовых раскопок на этом месте.

Археологи теперь будут полностью раскапывать участок весной, когда земля оттаяет после зимы. Но первоначальные раскопки выявили кости ног, таз и часть нижней челюсти с некоторыми зубами, все еще прикрепленными. Остальные части тела лежали вне защитного слоя торфа в болоте и не сохранились.

Ученые надеется, что пол тела может быть определен на основе таза и что износ зубов может указывать на возраст человека. Кроме того, зубы могут быть источниками древней ДНК, которая может раскрыть еще больше о личности человека.

Кремневая головка топора, найденная рядом с телом, не была отполирована после того, как она была сделана, и, возможно, никогда не использовалась, и поэтому кажется вероятным, что это тоже было преднамеренным подношением.

Самое старое болотное тело в мире, известное как Koelbjerg Man, было найдено в Дании в 1940-х годах и может датироваться 10 000 лет назад, в то время как другие датируются железным веком в регионе примерно 2 500 лет назад.

Одним из самых известных и лучше всего сохранившихся болотных тел является Толлундский человек, который был найден на датском полуострове Ютландия в 1950 году и, как полагают, был принесен в жертву примерно в 400 году до нашей эры.

Некоторые из болотных тел, по-видимому, были жертвами несчастных случаев, которые утонули после того, как упали в воду, но археологи считают, что большинство из них были убиты преднамеренно, возможно, в качестве человеческих жертвоприношений во время голода или других бедствий.