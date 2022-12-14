Два саркофага, обнаруженные под Нотр-Дамом, начинают раскрывать свои секреты

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14 декабря 2022, 17:18

Фото: https://arkeonews.net

Собор сильно пострадал от пожара в апреле 2019 года. Два свинцовых гроба в форме человека были обнаружены, когда начались работы по реконструкции свода и шпиля парижского собора, сообщает «Аrkeonews».

Владелец одного из двух саркофагов, которые были найдены при раскопках на пересечении нефа и трансепта Нотр-Дам-де-Пари в начале этого года, был идентифицирован.

Останки Антуана де ла Порта, могущественного верховного священнослужителя, умершего в канун Рождества 1710 года в возрасте 83 лет, помещены в первый гроб. Свинцовый гроб имеет бронзовую табличку, идентифицирующую умершего как Антуана де ла Порта, канон собора Нотр-Дам.

Де ла Порт был богатым человеком, который заказал много произведений искусства, которые сейчас находятся в Лувре, в том числе «Мессу каноника Антуана де ла Порта». Также он пожертвовал 10 000 ливров на реконструкцию хора Нотр-Дама. Археологи упоминали, что у де ла Порте были «необычайно хорошие зубы».

Несмотря на то, что другой свинцовый гроб, который имеет антропоидную форму и был обнаружен в более глубоком археологическом слое, он не сильно старше, но ни его точная дата, ни личность его обитателя неизвестны.

Эта гробница содержит останки человека, вероятно, лет тридцати, которого назвали «Le Cavalier», потому что его тазовые кости предполагают, что он был опытным всадником.

Поскольку он был похоронен в таком месте, нет никаких сомнений в том, что этот человек принадлежал к высшему классу. У него было хроническое заболевание, которое разрушило почти все его зубы. У него также был деформированный череп, который, вероятно, был вызван ношением повязки на голове в детстве.

Эрик Крубези, профессор биологической антропологии в Университете Тулузы III, который наблюдал за открытием гробов, сказал, что эти два человека явно были важными в свои эпохи, так как похоронены в таких престижных гробницах в центре собора.

Захоронения в соборе происходили на протяжении всего средневекового и современного периодов, причем самые выдающиеся люди были похоронены в лучшем месте рядом с алтарем. Свинцовые гробы также были предметом роскоши, доступным только богатым. Эти два примера диаметрально противоположны. Один из них является антропоидным (по форме напоминающим человеческое тело), а другой — квадратным. Они имеют разные методы строительства, сплавы и возраст, потому что они были обнаружены в разных археологических слоях.