В Госдуме поддержали идею принудительных экологических работ

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

10 декабря 2022, 16:08

Фото: соцсети

Вице-премьер России Виктория Абрамченко на неделе выступила с предложением отправлять на принудительные экологические работы тех граждан Российской Федерации, которые умышленно наносят вред природе. Подобная инициатива стала реакцией на экопроект «Чистый Алтай»: активисты отправляются в горы и очищают скалы от надписей, оставленных недобросовестными туристами, сообщает «infopovod.ru».

Перспектива штрафа или ареста за административное правонарушение сама по себе остановит многих, да, это хорошая превентивная мера. Но хотелось бы, чтобы помимо установления ответственности, был эффективный правоприменительный механизм, — отметил Первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Вандалы, причиняющие вред окружающей среде, должны нести ответственность за свои поступки, - считает эксперт.

В некоторых странах активисты уже борются за введение в законодательство слова экоцид с четкими формулировками и масштабами. Чем серьезней преступление, тем больше штраф, вплоть до уголовной ответственности.