Кораблекрушение судна Улубурун раскрывает тайны торговли бронзового века

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9 декабря 2022, 19:24

Олово из рудника Мушистон в Узбекистане Центральной Азии прошло более 2000 миль до Хайфы, где злополучное судно погрузило свой груз, прежде чем разбиться в Турции, Майклом Фрачетти

Изотопный состав олова судна Улубурун сравнивали с изотопным составом олова в месторождениях по всему миру, и результаты показали, что около трети металла поступало из рудника Муистон в Узбекистане, сообщает «Аrkeonews».

В 1 320 году до нашей эры из современной Хайфы отплыл корабль, перевозивший медь и олово, два металла, необходимые для изготовления бронзы, высоких технологий эпохи. Корабль был затоплен во время шторма, и когда он был найден в 1982 году, он стал крупнейшей коллекцией необработанных металлов бронзового века, когда-либо обнаруженных, и великолепно сохранившимся международным сокровищем морской археологии.

Новое исследование под названием «Кораблекрушение Улубуруна» показало, что в то время как две трети олова на борту было добыто в горах Тавр в пределах обширной Хеттской империи, в современной Турции, а одна треть была получена из шахт за тысячи миль в Узбекистане.

Это происхождение, по словам авторов исследования, раскрывает сложную систему торговых путей, которые перемещали тонны и тонны материала за тысячи миль на мультикультурные рынки Средиземноморья.

Местность между рудником Муистон в Узбекистане и Ираном и Месопотамией представляла бы собой смесь пересеченной местности и гор, без сомнения, заполненных потенциальными бандитами, что чрезвычайно затрудняло транспортировку тонн тяжелого металла.

«Удивительно узнать, что культурно разнообразная, многорегиональная и многовекторная система торговли лежала в основе евразийского обмена оловом в позднем бронзовом веке», - сказал Майкл Фрачетти, автор исследования и археолог из Вашингтонского университета.

К загадочности добавляется тот факт, что горнодобывающая промышленность, по-видимому, управлялась небольшими местными общинами или свободными рабочими, которые вели переговоры об этом рынке вне контроля королей, императоров или других политических организаций, сказал Фрачетти.

Когда в 1980-х годах было обнаружено затонувшее судно «Улубурун», эксперты были озадачены. Они просто не знали, как отследить источник металлов на борту корабля. Однако впервые в 1990-х годах возникла идея использования изотопов олова, чтобы выяснить, откуда взялось олово в древних артефактах. В то время как необходимые аналитические методы оставались неубедительными в течение длительного времени, достижения последних лет позволили ученым начать отслеживать оловянные артефакты на конкретных участках добычи, используя их уникальный химический состав.