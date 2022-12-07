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Аргументы Недели → Общество  → Природа 13+

Татарстан назвали самым экологически чистым регионом России

, 14:08

Татарстан назвали самым экологически чистым регионом России
Фото: соцсети

В исследовании, проведенном командой из НРА и МГУ победил Татарстан. Регионы были разделены на группы соответствия ESG-критериям (вопросы экологии, социальной политики и корпоративного управления), сообщает издание «Лента.ру».

По экологическому показателю Татарстан занял первое место, на второй строчке — Тюменская область, на третьем - Саха.

Москва расположилась на четвертой позиции.

Что касается общего рейтинга соответствия ESG-критериям, то лидером стала Москва — город располагает экономическими ресурсами и ведет работу в области устойчивого развития. Вторую строчку занял Татарстан. Ниже расположились Тюменская, Белгородская области и Санкт-Петербург.

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