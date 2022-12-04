Собачий грипп возвращается в США

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4 декабря 2022, 16:04

Фото: www.stockvault.net

Собачий грипп может быстро распространяться через приюты, питомники и собачьи площадки, хотя большинство собак выздоравливают самостоятельно, сообщает «The New York Times».

Когда несколько собак начали кашлять в техасском приюте для животных в октябре, ветеринары изначально не были встревожены.

Но этот кашель, как оказалось, задержался, и горстка собак-переносчиков вскоре превратилась в десятки. К середине ноября 86 процентов приюта «Доброта» из примерно 150 собак приюта были больны.

Лабораторные испытания показали, что собаки заразились очень заразным штаммом собачьего гриппа, известным как H3N2, который вызвал волну недавних вспышек по всему Югу США. Ветеринары предупредили клиентов о вирусе в социальных сетях, передержки для собак закрылись, а приюты приостановили пополнение и остановили поток желающих завести собаку.

Вирус, который вызывает периодические вспышки в Соединенных Штатах с 2015 года, в настоящее время не представляет опасности для людей, подчеркнули эксперты, и большинство собак, которые заражаются им, не становятся тяжело больными. Но болезнь может прогрессировать до пневмонии или даже быть смертельной у небольшого процента собак.

Эксперты призывают владельцев собак сохранять бдительность в отношении симптомов, которые могут включать кашель, лихорадку и потерю аппетита, особенно если вирус был зарегистрирован в их районе.



Существует два штамма собачьего гриппа. Первый, известный как H3N8, возник у лошадей и был впервые обнаружен во Флориде среди борзых в 2004 году.

Но самые последние вспышки были вызваны H3N2, который возник у птиц. Первоначально он был обнаружен у собак в Южной Корее в 2007 году, хотя он начал циркулировать раньше и распространился в нескольких странах Азии.

В прошлом году вирус закрепился в Лос-Анджелесе, в результате чего с июля 2021 года по январь 2022 года было зарегистрировано более 1 300 случаев заболевания.

Случаи также были зарегистрированы в Теннесси, Южной Каролине, Техасе и других местах, отметили эксперты.