Эксперты занимаются поисками причин гибели медведей на Камчатке

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30 ноября 2022, 15:22

Фото: соцсети

Инспекторы Южно-Камчатского заказника отмечают повышенную смертность бурых медведей в районе Курильского озера, сообщает Интерфакс.

Значительная часть погибших медведей – это медвежата, родившиеся прошлой зимой или второго года жизни. При этом ран или травм у животных нет. Служба охраны заповедных территорий связывает это с возможным заболеванием, - говорится в сообщении «Кроноцкого государственного заповедника».

Погибшие медведи были упитанными, не страдали от истощения. Вспышки заболеваний (например, трихинеллез, токсоплазмоз и др.) время от времени наблюдаются среди бурых медведей. Специалисты взяли пробы для лабораторного обследования.

Эпидемии не предвидится, так как миграция птиц, которые могут переносить заболевание, закончена. И еще один факт, на который обращают внимание вирусологи, что других видов животных, умерших по неизвестной причине, кроме бурых медведей не обнаружено. А это означает, что вспышка, если она есть не опасна для человека и других обитателей заповедника.