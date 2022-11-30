Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество  → Природа 13+

Эксперты занимаются поисками причин гибели медведей на Камчатке

, 15:22

Эксперты занимаются поисками причин гибели медведей на Камчатке
Фото: соцсети

Инспекторы Южно-Камчатского заказника отмечают повышенную смертность бурых медведей в районе Курильского озера, сообщает Интерфакс.

Значительная часть погибших медведей – это медвежата, родившиеся прошлой зимой или второго года жизни. При этом ран или травм у животных нет. Служба охраны заповедных территорий связывает это с возможным заболеванием, - говорится в сообщении «Кроноцкого государственного заповедника».

Погибшие медведи были упитанными, не страдали от истощения. Вспышки заболеваний (например, трихинеллез, токсоплазмоз и др.) время от времени наблюдаются среди бурых медведей. Специалисты взяли пробы для лабораторного обследования.

Эпидемии не предвидится, так как миграция птиц, которые могут переносить заболевание, закончена. И еще один факт, на который обращают внимание вирусологи, что других видов животных, умерших по неизвестной причине, кроме бурых медведей не обнаружено. А это означает, что вспышка, если она есть не опасна для человека и других обитателей заповедника.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Политика

Вице-премьер Украины Верещук: более 2500 жителей эвакуировано из Херсона и области по «добровольной эвакуации»

Более 2500 жителей из подконтрольных Киеву Херсона и ближайших населенных пунктов Херсонской области в рамках «добровольной эвакуации» эвакуировались в другие регионы Украины. Об этом заявила заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук в Telegram-канале. Она заявила, что эвакуация проходит по «отработанным маршрутам», из Херсона в Хмельницкий, Николаев, Одессу, из Кривого Рога во Львов. По словам Ирины Верещук, прибывающих на железнодорожном вокзале встречают представители властей, выдают по 2 тысячи гривен (примерно 54 доллара США) на взрослого и 3 тысячи гривен (примерно 81 доллар США) на ребенка.