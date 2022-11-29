Вулкан Мауна-Лоа на Гавайях проснулся впервые за почти 40 лет

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

29 ноября 2022, 16:04

Расплавленная порода, вытекающая из Мауна-Лоа около Хило, Гавайи, в 1984 году. Фото: Кен Лав/Ассошиэйтед Пресс

Мауна-Лоа занимает площадь более 5000 квадратных км, в основном под водой, и простирается примерно на 10 миль в высоту. Он покрыт научными датчиками, которые измеряют сейсмичность, газовую и тепловую активность, и извержение предлагает важную возможность для сбора данных, чтобы помочь предсказать будущую активность вулкана.

Период повышенных сейсмических волнений для Мауна-Лоа начался в середине сентября, когда количество землетрясений под его вершиной увеличилось от 10 до 20 в день до 40-50 в день. Это были ранние сигналы о потенциальном извержении. В середине октября ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на юго-восточной стороне Мауна-Лоа, что привело к почти ежедневным обновлениям состояния вулкана.

Мауна-Лоа, расположенный на Большом острове Гавайи, извергся впервые за 38 лет поздно вечером в воскресенье и продолжает быть активным, сообщает «Nytimes.com».

В Национальном парке вулканов Гавайев, началось извержение, сообщает Геологическая служба США. Лава, вытекающая из вулкана, была ограничена областью вершины, двигаясь рано утром в рифтовую зону на северо-восточной стороне.

Другие угрозы для общественности могут включать ветры, которые несут вулканический газ, мелкий пепел и тонкие стеклянные волокна, известные как волосы Пеле.

Ранее в понедельник Агентство гражданской обороны округа Гавайи повысило уровень опасности вулкана с консультативного до предупредительного. Митч Рот, мэр округа Гавайи, что не было никаких приказов об эвакуации или угроз. Два убежища были открыты вдоль побережья Южной Коны для людей, которые добровольно покинули свои дома.

«Мы знали, что вулкан находится под давлением, мы знали, что магма движется в систему, и мы видим, что это происходит сейчас», — сказала Венди Стовалл, вулканолог из Геологической службы США. Она добавила, что безопасность для людей поблизости должна быть приоритетом над научным волнением вокруг извержения на данный момент.

Более ранние исследования показывают, что вулканическая активность в Мауна-Лоа, вероятно, может быть связана со шлейфом расплавленной породы и минералов из мантии Земли, которая течет вверх через кору, создавая вулканическую «горячую точку» под движущимися тектоническими плитами.

За день до извержения около каждого часа возле вулкана обнаруживались землетрясения малой магнитуды. Несмотря на этот бдительный сбор данных, доктор Стовалл сказал, что эксперты заметили, что извержение началось только за час до того, как магма достигла поверхности вулкана. «Мы знали, что у нас не так много времени», — сказала она.

Мауна-Лоа извергался 33 раза с тех пор, как его активность начала регистрироваться в 1843 году, но большинство этих извержений произошло до 1950 года. В последующие годы было только две вспышки — извержение вершины в 1975 году и извержение в 1984 году, когда поток лавы приблизился к городу Хило. Это последнее извержение вызвало загрязнение воздуха по всему штату и побудило власти закрыть шоссе 200, поскольку поток лавы разрушил опоры и линии электропередач.

Прямо сейчас вулканологи должны знать, где извергается лава и как быстро продвигаются ее потоки. И хотя извержения представляют опасность, из-за размера как у Мауна-Лоа, сила его извержений являются научно интригующими для вулканологов во всем мире.