Ученые предрекают войны за водные ресурсы уже к середине этого века

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27 ноября 2022, 21:12 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: www.stockvault.net

На фоне глобального потепления уже в наше время наблюдается крайнее обострение в борьбе за ресурсы пресной воды между различными государствами наиболее засушливых районов планеты. Эксперты предсказывают эскалацию военных конфликтов из-за вышеуказанного повода. Кстати, к борьбе между региональными государствами уже подключаются глобальные игроки. Например, свержение и убийство Каддафи связывают с его намерением начать разрабатывать крупнейший подземный резервуар пресной воды - Нубийский горизонт.

XXI век предсказуемо будет периодом войн за пресную воду. Намерение Турции строить плотины в верховьях Евфрата и его притоках вызывает крайнюю озабоченность в Сирии и Ираке. Когда Монголия вознамерилась простроить плотину на Селенге, не на шутку встревожилась Россия. И её беспокойство понятно. Селенга является основным притоком Байкала.

Эфиопия построила мощнейшую дамбу Хыдасе, перекрыв Голубой Нил и этот факт стал яблоком раздора между ней с одной стороны и Суданом с Египтом – с другой. Хартум и Каир уже неоднократно порывались бомбить эту плотину, но пока не решились на столь радикальные действия. Однако, Египет уже страдает от этого. Ранее данная страна была экспортёром пшеницы. Она возделывала огромные угодия, удобряемые илом реки Нил в периоды разлива. Теперь эти благодатные разливы прекратились и Египет вынужден закупать пшеницу за рубежом.

Недавно в Каире прошла конференция COP27, посвящённая сельскохозяйственным проблемам, вызываемым засухой. На ней присутствовали делегации около сотни различных государств.

Учёные указывают, что проблемы обезвоживания коснулись не только Нила, но и других крупнейших рек планеты. В Северной Америке – Миссисипи. Также в США обезвоживается другая большая река - Колорадо. Из неё качают воду коммунальные и фермерские хозяйства, и производственные предприятия штатов: Аризона, Калифорния, Колорадо, Невада, Нью-Мексико и Юта. Находящийся в пустыне оазис азартных игр и порока город всех смертных грехов - Лас-Вегас так же участвует в высасывании жизненных сил из этой реки.

В Южной Америке немало хлопот доставляет фермерам Амазонка и её притоки. В период разлива, в этом году, они были необыкновенно полноводными, в связи с усилением таяния ледников в Андах и буквально смыли несколько селений в Перу, Колумбии и Бразилии. А затем наступила небывалая засуха. В Европе крупные реки в их числе Дунай и Рейн настолько обмелели, что в русле первого появились затопленные во время Второй мировой войны баржи, наполненные боеприпасами. На Эльбе стали видны «камни апокалипсиса», на которых написано «если вы видите это – значит вас ждут тяжёлые времена».

В Британии люди практически выкачали Темзу, бездумно расходуя её воды на различные хозяйственные нужды. Более того ранее спасавшие реку густые леса, произраставшие на её берегах давно уничтожены. На юге Европы из-за крайней недостачи воды многие районы Испании вводят ограничения на её потребление. Лето здесь стало исключительно жарким и за последнее время это повторяется из года в год. Водохранилища катастрофически мелеют, предприятия по опреснению воды работают практически на максимуме их мощности.

Не рачительно подходит к эксплуатации своих рек Китай. В Верховьях реки Янцзы построено грандиознейшее по мировым масштабам гидротехническое сооружение – плотина «Три ущелья», которая столь велика конструктивно и по весу, что влияет на скорость вращения планеты и сокращает продолжительность суток на 0, 06 мкр. сек. А река буквально засыхает на глазах, ей катастрофически не хватает воды.

Нечто невообразимое происходит в Центральной и Южной Азии. Плотины и ирригационные сооружения на реках Амударья и Сырдарья многократно обезводили их и практически высушили Аральское море. Нурекская ГЭС ещё может стать причиной войн между Таджикистаном и Узбекистаном. В Афганистане мелеет бассейн реки Кабул, что не сулит ничего хорошего ни жителям этой страны, ни соседнему Пакистану. Который, к слову, страдает как от наводнений в периоды половодья, всё из-за того же обильного таяния снегов и льдов в Гималаях и Каракоруме, а затем наступает период жестокой засухи. Река Инд, некогда надёжно питавшая половину хозяйств населения страны теперь стала для неё источником несчастий.

Россию также не обошли проблемы сии. В последнее время значительно понизился уровень в реках: Ветлуга, Вятка, Печора, Уса, Вычегда, и Нева. Мелеет и до нельзя зарегулированная Волга. На Дон нельзя глядеть без слёз в верхнем его течении во многих местах обнажилось дно. Данные явления объясняют и уменьшением количества осадков как в зимний, так и в летний периоды. Страдают маловодием реки Северного Кавказа, Хакасии, Красноярского и Алтайского края, Республики Алтай, Томской области, Забайкалья, Ямало-Ненецкого автономного округа. Далее -практически везде. Половодья рек на Кубани сменяются длительными периодами засухи. Страдают подземные горизонты жители Азова и Таганрога жалуются на солёную воду в кране. Гидрогеологи указывают, что необходимо предпринимать превентивные меры и хотя бы организовать мониторинг состояния водных ресурсов страны.

Учёные считают, что на цикличность смены засушливых и многоводных периодов накладывает не климатический, а антропогенный фактор, что делает многие прежние результаты наблюдения за состоянием водных ресурсов малополезными. Данные необходимо обновлять и менять методику их получения.



Как бы то ни было, по вине человека и в силу природных факторов состояние запасов пресной воды резко сокращается. Наибольшую тревогу вызывают изменения водного баланса в трансграничных реках и других пресных водоёмах. А это означает, что увеличивается опасность ведения войн за водные ресурсы, тем более что в текущем году обмеление речных бассейнов Земли значительно усилилось.

На уровень воды в водоёмах влияет хозяйственная деятельность человека. И чем больше население Земли, тем агрессивнее и объёмнее она становится в плане потребления природных ресурсов. Продолжается вырубка остатков лесов, распашка остатков целены, осушение болот. Наблюдается расчистка остатков диких территорий под застройки, промышленные нужды и сельскохозяйственные угодья. В результате мелеют малые реки и ручьи, истоки питающие крупные речные бассейны. На это накладывается ныне наблюдаемое цикличное потепление климата.

Гидрогеологи разделись во мнении по поводу того, как необходимо действовать в сложившейся обстановке. Одни считают, что необходимо продолжить работу по регулированию рек, очистке и расширению их русел. Другие предлагают искать иной вариант помощи природе.

В докладе Всемирного экономического форума The Global Risks Reports 2022 указывается на снижение запасов пресной воды. Учёные предвидят, что этот фактор приведёт к значительным изменениям в мироустройстве уже через 20 – 30 лет. Трансформация затронет все виды жизнедеятельности человека. Пресная вода скоро будет стоить больше вина. В Европе уже наблюдается скачок стоимости не только бутилированной питьевой воды, но и той, что течёт из крана.

Стоит отметить, что Россия пока находится в достаточно комфортных условиях. Её запасы пресной воды составляют 4507 км³. Это конечно меньше, чем на Антарктиде (600 000 км3) или в Гренландии (2 700 00 км3), или в Бразилии (8233 км³), но всё же, нам и нашим потомкам её хватит.