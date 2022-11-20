Больше ста мертвых журавлей обнаружили в Ставропольском крае

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

20 ноября 2022, 12:32

Фото: www.stockvault.net

Причину массовой гибели журавлей в Ставрополье сейчас выясняет полиция, Минприроды и Россельхознадзор. Несколько дней назад на территории закрепленного охотничьего угодья «Третий петровский» было обнаружено 106 мёртвых птиц, сообщает «НИА Экология».

Учитывая, что гибель объектов животного мира носит массовый характер и ущерб, причиненный животному миру, является крупным, о случившемся также оповещены сотрудники полиции, говорится на сайте Минприроды Ставрополья.

В настоящее время сотрудниками Отдела МВД России по Петровскому городскому округу осуществляется сбор материалов для принятия дальнейшего процессуального решения.

Министерством, совместно с сотрудниками охотпользователя, управления ветеринарии Ставропольского края и Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора отобран патологический материал для проведения лабораторных исследований и установления причин гибели птиц.