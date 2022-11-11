Скорость потока воды влияет на выживание потомства рыб

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11 ноября 2022, 13:58

Фото: соцсети

Водный поток, в котором живут взрослые рыбы, может повлиять на форму тела, форму плавника и выживание их потомства.

Исследование показало, что выживание рыб, рожденных от родителей, живущих в сильных течениях, сократилось вдвое по сравнению с рыбами, рожденными от тех, кто живет под низким потоком воды, сообщает «phys.org».

В исследовании рассматривалась оранжевоплавниковая рыба-анемон Amphiprion chrysopterus из дикой популяции в Муреа, Французская Полинезия.

Исследователи обнаружили, что потомство, рожденное от рыб, живущих под высоким потоком воды, имело различные формы плавников, когда они уходили, чтобы найти свой собственный «дом», но медленнее росли, как только они выбрали среду для жизни.

Животные живут в средах, в которых многие факторы могут отличаться, и часто среда родителей и их потомства не одинакова. В морском мире большинство рыб имеют две части своего жизненного цикла: раннюю стадию в качестве потомства, когда молодые рыбы могут рассеиваться на большие расстояния в открытой воде, прежде чем выбрать подходящую среду для развития и роста, и, во-вторых, менее подвижную взрослую стадию.

Потомство может испытывать условия, отличные от состояний их родителей, прежде чем стать взрослыми сами. Это последнее исследование помогает объяснить, какие черты унаследованы от их родителей, а какие могут быть вызваны факторами окружающей среды, такими как поток воды, разделяющий влияние потока воды, испытываемого родителями, и поток воды, испытываемый во время развития.

Сюзанна С. Миллс, адъюнкт-профессор Университета PSL в Париже и базирующаяся в CRIOBE, Французская Полинезия, и соавтор исследования, сказала: «В этом исследовании мы видели, что среда потока воды как родителей, так и потомства влияет на такие черты, как форма плавника, однако именно водный поток родительской среды является основным фактором, определяющим выживание потомства».