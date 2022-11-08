Новые исследования показывают, что политические события влияют на сон

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8 ноября 2022, 17:24

Фото: соцсети

Крупные политические и социальные события могут оказать драматическое влияние на психологическое здоровье и повлиять на сон и эмоциональное благополучие человека. На тему, изучающую эту взаимосвязь очень мало исследований, считают специалисты из Медицинского центра Beth Israel Deaconess.

Крупные социально-политические события могут оказывать глобальное влияние на сон, которое связано со значительными колебаниями коллективного настроения, благополучия и даже потребления алкоголя в обществе, сообщает «eurekalert».

«Маловероятно, что эти результаты станут шоком для многих, учитывая политическую турбулентность последних нескольких лет», - считает автор Тони Каннингем, доктор философии, директор Центра сна и познания в BIDMC.

«Наши результаты, вероятно, отражают многие из наших собственных переживаний, связанных с очень стрессовыми событиями, и мы чувствовали, что это была возможность научно подтвердить эти предположения».

В рамках более крупного исследования, изучающего сон и психологические последствия пандемии COVID-19, команда ежедневно опрашивала 437 участников в Соединенных Штатах и 106 международных ежедневно в период с 1 по 13 октября 2020 года (до выборов) и с 30 октября - 12 ноября 2020 года (дни, связанные с выборами в США 3 ноября). Участники сообщили о продолжительности и качестве сна, употреблении алкоголя и субъективном опыте общего стресса.

Их ответы показали снижение количества и эффективности сна в сочетании с повышенным стрессом, негативным настроением и употреблением алкоголя в период, окружающий выборы. В то время как эти результаты наблюдались на более низком уровне в неамериканских странах.

Ухудшение привычек здоровья значительно коррелировало с настроением и стрессом только среди жителей США.

Ежедневные опросы, проводимые каждое утро в 8:00 утра по местному времени, просили респондентов оценить предыдущий ночной сон, записав время сна, время, необходимое для засыпания, количество пробуждений в течение ночи, утреннее время бодрствования и время, проведенное во сне в течение дня. Они также зафиксировали потребление алкоголя предыдущей ночью. Настроение оценивалось с использованием проверенной анкеты, а также вопросов из стандартного инструмента скрининга депрессии.

Что касается сна, как в США, так и за его пределами участники сообщили о потере сна в преддверии выборов; тем не менее, у американских респондентов было значительно меньше времени в постели в дни вокруг выборов. В саму ночь выборов американские участники сообщили, что часто просыпались ночью и испытывали более низкую эффективность сна.

Американские участники, которые когда-либо сообщали об употреблении алкоголя, значительно увеличили потребление в течение трех дней в течение периода оценки: Хэллоуин, день выборов и день, когда выборы были назначены другими СМИ, суббота, 7 ноября. Среди не американских участников, не было никаких изменений в потреблении алкоголя за ноябрьский период оценки.

Уровень стресса резко снизился после того, как выборы были официально названы 7 ноября. Эта модель сохранялась как для США, так и для других стран, но изменения в уровнях стресса были значительно больше у участников из США.

«Это первое исследование, которое обнаружило, что существует связь между ранее сообщенными изменениями в общественном настроении в день выборов и сном в ночь выборов», — сказал Каннингем. «Более того, дело не только в том, что выборы могут влиять на сон, но и в том, что сон может влиять на гражданскую активность и участие в выборах. Таким образом, если связь между сном и выборами также двунаправленная, для будущих исследований будет важно определить, как общественное настроение и стресс влияют на сон в преддверии выборов или даже изменить их результат.