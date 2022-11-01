В Омске зафиксировали выбросы фенола и хлороводорода

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1 ноября 2022, 13:05

Фото: соцсети

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола и ядовитого газа хлороводорода зафиксировано в Омске, жители которого регулярно жалуются на загрязнение атмосферы. И это несмотря на то, что с 26 октября был введен режим «черного неба, неблагоприятных для рассеивания вредных веществ в атмосфере из-за метеоусловий, сообщает ТАСС.

При введенном режиме промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%.

Хлорид водорода при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей.

Информация передана в надзорные органы для установления источников загрязнения.