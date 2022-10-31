Календарная зима на подходе, а когда начнется настоящая

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31 октября 2022, 15:14

Фото: Соцсети

По прогнозам, наступление метеорологической зимы, то есть устойчивой температуры ниже нуля, которое, как правило, происходит 10 ноября, будет отложено на 1–2 недели, сообщает «Центр ФОБОС».

Изменение климата вносит свои коррективы и в снежный покров. Несмотря на прохладное начало, заключительный месяц осени в Центральной России окажется на 2–3° теплее, чем должно быть по климату и только на стыке ноября и декабря показатели термометров вернутся в свое климатическое русло.

Грядущий ноябрь ожидается относительно теплым и сухим. А вот снежный покров будет долгожданным и по прогнозам ляжет в начале декабря ознаменовав начало календарной зимы, которая, впрочем, скорее всего не будет суровой.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что теплее обычного может быть на севере Урала и в Сибири. На большей же части страны температура в холодные месяцы будет в пределах климатических норм.

На раннюю весну рассчитывать пока тоже не приходится.