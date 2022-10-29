Посадочный модуль НАСА обнаружил столкновение метеорита с Марсом

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29 октября 2022, 15:28

Фото: НАСА

Посадочный модуль InSight зафиксировал землетрясение, но это оказалось столкновение метеорита с Марсом. В это же время камеры на борту Mars Reconnaissance Orbiter заметили зияющий новый кратер из космоса, сообщают на сайте NASA.

Посадочный модуль зафиксировал марсианское землетрясение магнитудой 4 балла ещё в декабре прошлого года, но ученые узнали только сейчас причину этого землетрясения: удар метеороида, который, по оценкам, является одним из самых больших, наблюдаемых на Марсе с тех пор, как НАСА начало исследовать космос.

Более того, метеороид при столкновении выбросил куски льда размером с большой валун, погребенные ближе к марсианскому экватору, имеющее последствия для будущих планов НАСА по отправке астронавтов на Красную планету.

Ученые определили, что землетрясение произошло в результате удара метеороида, когда они посмотрели на изображения до и после с орбитального аппарата НАСА Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и обнаружили новый, зевающий кратер. Предлагая редкую возможность увидеть, как большое воздействие потрясло землю на Марсе.

Метеороид, по оценкам, размером от 5 до 12 метров - достаточно маленький, чтобы он сгорел в атмосфере Земли, но не в тонкой атмосфере Марса, которая всего на 1% плотнее, чем у нашей планеты. Удар в регионе под названием Amazonis Planitia образовал кратер примерно 150 метров в поперечнике и глубиной 21 метр. Некоторые из выброшенных ударом поверхности пролетели на расстоянии до 37 километров.

Считается, что это один из крупнейших кратеров, когда-либо засвидетельствованных в любом месте в Солнечной системе. На Красной планете существует много более крупных кратеров, но они значительно старше.

В последние месяцы мощность InSight резко снизилась из-за пыли, оседающей на его солнечных панелях. Теперь ожидается, что космический корабль полностью остановится в течение следующих шести недель, что положит естественный конец данной научной миссии.