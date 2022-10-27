Таинственная частично затопленная структура в Ирландии является доисторической гробницей, считают археологи

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27 октября 2022, 16:06

Фото: Майкл Гиббонс. Каменная структура Carraig á Mhaistin в Ростеллане на восточном берегу гавани Корка является мегалитическим дольменом

Новое исследование показало, что таинственное сооружение, найденное много лет назад на восточном берегу Корк-Харбор в Ростелланском лесу, к северу от небольшой деревни Ростеллан в Южной Ирландии, является доисторической гробницей.

Археологи расходились во мнениях по поводу того, был ли Carraig á Mhaistin, который расположен на восточной стороне гавани Корка, доисторической гробницей или «глупостью» 19-го века, но теперь, по словам археолога из Коннемары Майкла Гиббонса, есть однозначные доказательства того, что структура является мегалитическим дольменом, сообщает «Аrkeonews».

Небольшая камера на западной стороне неизвестной пирамиды, искусственная каменная стопка, отмечающая курган, имеет размеры 25 метров в длину и 4,5 метра в ширину. Каирн ранее был скрыт из-за повышения уровня моря.

В течение 18-го века Мерроу О'Брайен, 1-й маркиз Томонд, построил «Башню Сиддонса», макет средневековой башни в бывшем поместье замка Ростеллан. Это привело к интерпретации, что структура была еще одной из глупостей маркиза, которая частично погружается в течение дня приливными изменениями в гавани.

Памятник не был включен в государственное обследование мегалитических гробниц в Ирландии, которое было проведено более 40 лет назад профессором Руайдром де Валера и Шоном Нуаллаином.

Новое исследование археолога Майкла Гиббонса пришло к выводу, что памятник является мегалитическим дольменом. Гиббонс также обнаружил ранее не обнаруженную пирамиду рядом с дольменом и сообщает об открытии в Национальную службу памятников.

По словам Гиббонса, памятники, подобные этому, иногда имеют неповрежденные длинные пирамиды, предназначенные для обеспечения структурной поддержки самой камеры. Каирн частично погребен в грязи лимана, причем большая часть структуры, вероятно, скрыта под поверхностью.

Неясно, когда именно уровень моря в этом районе поднялся, но считается, что он был стабильным в течение последних 2000 лет.

Портальные гробницы или дольмены часто упоминались в ирландском фольклоре как Кровать Диармуида и Граинна — место последнего упокоения для беглой пары, преследуемой мужем Гринн Фионне мак Кумхайлом.

Многие из этих сооружений были построены вблизи побережья и не сохранились.