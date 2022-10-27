Плотоядные бактерии во Флориде оказались смертоноснее акул

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27 октября 2022, 14:13

Фото: соцсети

Инфекция вибриоза затмила репутацию Флориды как мирового эпицентра нападений акул, согласно новостному сообщению CBS.

Чиновники здравоохранения Флориды предупредили жителей и гостей города быть осторожными при переходе вброд или плавании в морской воде, поскольку они могут легко заразиться вибриозисом, вызванным Vibrio vulnificus, особенно если у них есть открытые раны, волдыри, порезы или даже царапины, сообщает «natural news».

Неспособность своевременно распознать и лечить эту инфекцию приводит к высокой заболеваемости и смертности. По официальным данным, инфекция вибриоза убивает каждого пятого. Некоторым из выживших, вероятно, ампутируют конечности, поскольку бактерии могут привести к тому, что плоть, окружающая рану, гниет и отмирает.

Департамент здравоохранения Флориды уже сообщил о рекордных 65 инфекциях и 11 смертельных случаях в штате в этом году. Шесть смертей были зарегистрированы после того, как ураган Ян опустошил юго-восток Соединенных Штатов 28 сентября.

Инфекция убила больше человек, чем акулы. В общей сложности 28 нападений акул произошли во Флориде в прошлом году, что составляет 60 процентов от общего числа нападений акул в США.

Округ Ли, который пострадал от урагана Ян, оказался центром новейшей проблемы со здоровьем с 29 инфекциями и шестью смертельными исходами.

Среди погибших был Джеймс Хьюитт из Дженисона, штат Мичиган, который приехал в Неаполь, штат Флорида, только чтобы помочь другу в очистке после шторма. 54-летний Хьюитт умер 11 октября после заражения, когда упал в воду и поцарапал себя.

Во всех других случаях также участвовали люди с открытыми ранами, которые вышли в воду либо во время штормового нагона, либо во время очистки после шторма.

Вибриоз также может возникнуть после употребления сырых или недоваренных морепродуктов, особенно устриц.

Ураган категории 5 «Катрина» обрушился на сушу в 2005 году и вызвал 22 случая заражения вибриозом флоридцев с пятью зарегистрированными смертельными исходами. К счастью, инфекция не может передаваться от человека к человеку, предотвращая вспышку.