Для восстановления Оки нужен федеральный проект

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27 октября 2022, 13:52

Фото: соцсети

Реке Оке нужна помощь, такое мнение высказали представители Российского экологического общества в Совете Федерации. В границах Рязани река не пригодна для купания, подводного плавания и других форм контактной рекреации, сообщает ТАСС.

Разработка федерального проекта «Возрождение реки Оки», а также составление рейтинга предприятий, внедряющих технологии бережливого производства, необходимы для стимулирования деятельности по охране окружающей среды в России.

Также по мнению главы отделения Российского экологического общества в Рязанской области Виолетты Черной, до 2027 года в границах города возможно создание 10 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального и местного значения.

Необходимо усилить контроль за утилизацией отходов и ужесточить наказание. Собранные средства можно направлять на экологические нужды региона и решение текущих экологических проблем.

Такое возможно, например если расширить полномочия общественных инспекторов, которым не все равно что происходит рядом с их домом или в лесу, где они гуляют с детьми.