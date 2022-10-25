На Бангладеш обрушился циклон Ситраг, миллионы жителей ищут убежища

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25 октября 2022, 13:13

Фото: соцсети

По меньшей мере девять человек погибли после того, как циклон Ситраг обрушился на Бангладеш, вынудив эвакуировать около миллиона человек из своих домов, сообщает «phys.org».

Сильные дожди обрушились на большую часть страны, затопив такие города, как Дакка, Кхулна и Барисал, в которых в понедельник вечером выпало 324 миллиметра осадков.

Ученые говорят, что изменение климата, вероятно, делает тайфуны и ураганы более интенсивными и частыми.

Людей эвакуировали в более чем 100 центров помощи.

В последние годы лучшее прогнозирование и более эффективное планирование эвакуации резко сократили число погибших от таких штормов. Самое худшее, что было зарегистрировано в 1970 году, убило сотни тысяч людей.