Израиль потратит миллионы на музей Эйнштейна

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24 октября 2022, 17:14

Фото: Эйнштейн получает американское гражданство. New York World-Telegram and the Sun staff photographer: Al Aumuller.

Для размещения крупнейшей в мире коллекции документов Альберта Эйнштейна Израильское правительство решило выделить миллионы долларов на его музей-коллекцию, сообщает «phys.org».

Он будет построен в университетском кампусе Гиват Рам в Иерусалиме, при этом правительство возьмет на себя обязательство выделить около 6 миллионов долларов, а университет соберет еще 12 миллионов долларов.

Эйнштейн, один из отцов-основателей Еврейского университета, был губернатором-нерезидентом этого учреждения.

Прославленный как один из величайших физиков-теоретиков всех времен, Эйнштейн умер в 1955 году в возрасте 76 лет.

Родился в Вюртемберге, Германская империя. Жил в Германии, Швейцарии, и с 1933 года до конца жизни - в США.

Он завещал свои архивы университету, и куратор Рони Гросс сказал, что его 85 000 предметов делают его самой обширной в мире коллекцией документов Эйнштейна.

Теории относительности Эйнштейна произвели революцию в этой области, введя новые способы взгляда на движение объектов в пространстве и времени.

Он также внес большой вклад в теорию квантовой механики и получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году.