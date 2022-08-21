Ученые выяснили, как комары могут «вынюхивать» людей

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21 августа 2022, 12:35

Фото: www.stockvault.net

Исследователи говорят, что они нашли механизм, лежащий в основе способности насекомого обитать на людях. Независимо от того, выбираете ли вы одежду с длинными рукавами или ходите в накомарнике, комар всегда находит путь к вашему телу, сообщает «Тhe guardian».

Люди выделяют ароматный коктейль из запаха тела, тепла и углекислого газа, который варьируется от человека к человеку, и комары используют его, чтобы найти свой следующий прием пищи, говорится в исследовании.

В то время как большинство животных имеют определенный набор нейронов, которые обнаруживают каждый тип запаха, комары могут улавливать запахи с помощью нескольких различных путей.

«Мы обнаружили, что существует реальная разница в том, как комары кодируют запахи, с которыми они сталкиваются, по сравнению с тем, что мы узнали от других животных», — сказала Мег Янгер, доцент биологии в Бостонском университете и один из ведущих авторов исследования.

Исследователи из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке были озадачены, когда комары каким-то образом все еще могли находить людей, чтобы укусить после того, как из их генома была удалена целая коллекция человеческих белков, чувствительных к запаху.

Затем команда изучила рецепторы запаха в антеннах комаров, которые связываются с химическими веществами, плавающими в окружающей среде, и сигнализируют мозгу через нейроны.

«Мы предположили, что комары будут следовать центральной догме обоняния, которая заключается в том, что в каждом нейроне экспрессируется только один тип рецептора», — сказала Янгер. «Вместо этого мы увидели, что разные рецепторы могут реагировать на разные запахи в одном и том же нейроне».

Это означает, что потеря одного или нескольких рецепторов не влияет на способность комаров улавливать запахи человека. Эта резервная система могла развиться как механизм выживания, говорят исследователи.

«Комар Aedes aegypti специализируется на том, чтобы кусать людей, и считается, что они эволюционировали, чтобы делать это, потому что люди всегда находятся близко к пресной воде, а комары откладывают яйца в пресной воде. Мы в основном идеальная еда, поэтому стремление найти людей чрезвычайно сильно», — говорит Янгер.

В конечном счете, понимание того, как мозг комара обрабатывает запах человека, может быть использовано для вмешательства в кусающее поведение и уменьшения распространения болезней, переносимых комарами, таких как малярия, лихорадка денге и желтая лихорадка.

Соавтор работы доктор Марта Андрес Мигель из Университетского колледжа Лондона считает, что «Это замечательное открытие не только с точки зрения фундаментальной биологии, но и с точки зрения борьбы с болезнями, поскольку оно открывает новые пути для разработки новых инструментов для борьбы с комарами, либо для привлечения их в ловушки, либо для их отпугивания и предотвращения укусов человека».