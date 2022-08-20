Исследование: крах древней столицы майя связан с засухой

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20 августа 2022, 17:18

Фото: Соцсети

Маяпан служил столицей для около 20 000 жителей майя c XIII и до середины XV века, но рухнул и был заброшен после того, как конкурирующая политическая фракция, Сю, убила могущественную семью Коком. Обширные исторические записи датируют этот коллапс где-то между 1441 и 1461 годами, сообщает «phys.org».

Но новые данные показывают, что засуха в предыдущем столетии, возможно, сыграла большую роль в гибели города, чем было известно ранее. Авторы исследования отмечают, что это актуально и сегодня, когда люди борются с будущим изменением климата.

Мэрилин Массон, археолог, профессор и заведующая кафедрой антропологии UAlbany с коллегами, изучила исторические документы для записей о насилии и исследовала человеческие останки из этого района на тот период времени на наличие признаков травматического повреждения.

Ее команда обнаружили неглубокие массовые захоронения и доказательства жестокой резни в монументальных сооружениях по всему городу.

«Некоторые из них были выложены ножами в тазу и грудных клетках, а другие скелетные останки были изрублены и сожжены», — сказала она. «Они не только разбивали и сжигали тела, но и разбивали и сжигали чучела своих богов. По сути, это форма двойного осквернения».

Но это было вряд ли самым шокирующим открытием для исследователей.

Это произошло, когда Дуглас Кеннетт, ведущий автор исследования из отдела антропологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, датировал скелеты с помощью ускорительной масс-спектрометрии, передовой формы технологии радиоуглеродного датирования, и обнаружил, что они датируются примерно на 50-100 лет раньше, чем легендарное падение города в середине 15-го века.

«Тогда мы начали спрашивать, почему? Потому что это тот случай, когда археология раскрывает то, что не было рассказано в истории», — сказала Массон.

По ее словам, существует множество этноисторических записей, подтверждающих насильственное падение и оставление города около 1458 года. Но новые доказательства резни за 100 лет до этого события, вместе с климатическими данными, которые обнаружили длительную засуху примерно в то время, заставили команду подозревать, что факторы окружающей среды, возможно, сыграли свою роль.

Ученые палеоклимата смогли рассчитать годовой уровень осадков того периода, используя процесс датирования, который опирался на отложение кальцита в близлежащих пещерах, и обнаружили доказательства тенденции к высыханию в течение 1300-х годов. В частности, исследователи обнаружили значительную связь между периодом засухи и существенным сокращением населения с 1350 по 1430 год.

Майя сильно зависели от неорошаемой кукурузы, но не имели централизованного долгосрочного хранения зерна. Таким образом, воздействие уровня осадков на производство продуктов питания, как полагают, связано с миграцией людей, сокращением населения, войной и сдвигами в политической власти, считают исследователи.

«Дело не в том, что засухи вызывают социальные конфликты, но они создают условия, при которых может произойти насилие», - сказала Массон.

Авторы исследования предполагают, что Сю, который начал окончательные смертельные нападения на Коком, использовал засухи и последующий голод, чтобы разжечь беспорядки и восстания, которые привели к массовым смертям и эмиграции из Майяпана в 1300-х годах.

«Природные трудности создают возможности для безжалостности и может привести к тому, что люди будут яростно нападать друг на друга».

Однако после этого периода засухи и беспорядков город, похоже, ненадолго восстановился с помощью здорового уровня осадков около 1400, пишут авторы.

«Маяпан смог согнуться довольно далеко, а затем прийти в норму, прежде чем засухи вернулись к 1420-м годам, но это было слишком рано», — сказала Массон. «У них не было достаточно времени, чтобы прийти в себя, и напряженность все еще существовала, и правительство города просто не могло пережить еще один такой бой. Но это почти произошло».

Ацтеки, например, пережили печально известный «Голод одного кролика», который был вызван катастрофической засухой в 1454 году. Император опустошил запасы продовольствия из столицы, чтобы накормить граждан, а когда это закончилось, призвал их бежать.

Многие продали себя в рабство на побережье Мексиканского залива, где условия были лучше, но в конце концов купили себе выход, вернулись в столицу, и империя стала сильнее, чем когда-либо.

Ученые считают, что засуха стимулировала гражданский конфликт и институциональный провал в Маяпане, что в конечном счете привила к полному краху древней столицы Майя на полуострове Юкатан.