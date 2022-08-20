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До сих пор неясно, что отравило Одер, вторую по величине реку Польши

, 16:45

До сих пор неясно, что отравило Одер, вторую по величине реку Польши
Фото: www.stockvault.net

Начиная с 11 августа, возможно и раньше, так как рыба до этого времени была очень вялая, началась массовая гибель в реке Одер. Тысячи мертвых рыб приблизились к берегам в деревне Видухова на западе Польши, сообщает «Рейтер».

На экологическую катастрофу вначале отреагировали в приграничной зоне реки на германо-польской границе. Лаборатория Бранденбурга, где анализировали пробы воды, обнаружила ртуть. Её количество настолько сильно превышало все разумные загрязнения, что речь зашла о лабораторной ошибке и будут проведены повторные исследования.

Германия в массовой гибели рыбы обвинила Польшу.

В Польше назначена награда в один миллион злотых тому, кто укажет на виновника экоцида. На сегодняшний день так и не ясна причина массовой гибели на реке несмотря на многочисленные испытания образцов рыбы и воды.

Местные жители сообщили, что пожарные и силы территориальной обороны, развернутые правительством для удаления тонн мертвой рыбы, не были готовы к тому, что ожидало их в реке.

Зловоние вокруг воды было настолько сильным, что большинство из них рвало во время работы.

Так же пострадали местные предприятия. Правительство пообещало поддержку тем, кто пострадал от кризиса.

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