Из-за низкого уровня воды в Печоре приостановлено движение паромов из Коми

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20 августа 2022, 15:39

Фото: Соцсети

Из-за отсутствия дождей и аномального жаркого лета уровень воды в Печоре упал до отметки 37 сантиметров. По ближайшим прогнозам, река продолжит мелеть и дальше. Синоптики обещают осадки и изменения погоды только с 26 августа, сообщает «НИА Экология».

На сегодняшний день движение речного транспорта и паромов из Коми в Ненецкий автономный округ приостановлено из-за сильного обмеления Печоры. Пассажиров предполагается вывозить при помощи авиатранспорта.

В результате жители Нарьян-Мара, возвращающиеся из отпусков на машинах, рискуют не попасть домой.

Основные участки обмеления находятся на территории Коми. В республике также проработали новые транспортные схемы.

Печора берёт начало на Северном Урале, в юго-восточной части Республики Коми.