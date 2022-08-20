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20 августа 2022, 14:37

Фото: Соцсети

По данным авиалесоохраны за прошедшие сутки в 22 регионах России лесные службы ликвидировали 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 656 га.

В рамках оказания помощи республикам Саха (Якутия), Коми, Чукотскому автономному округу, Нижегородской, Рязанской областям задействовано 690 работников Авиалесоохраны и наземных лесопожарных служб межрегионального уровня.

Продолжающаяся аномальная жара угрожает возгораниями по всей Центральной России. Глава Рослесхоза выразил надежду, что масштабный пожар в Рязанской области, который стал причиной задымления в Москве, удастся локализовать в ближайшее время.

В ведомстве считают, что в Рязанской области недооценили силы и масштаб возгорания, что привело к такому серьёзному пожару.

Они изначально занизили цифры и это не позволило привлечь вовремя Федеральные возможности МЧС и помощь разных служб для борьбы с огнем, высказал свое мнение глава Рослесхоза Иван Советников.

По сообщению РБК, лесной пожар в регионе затрагивает территории Окского заповедника и национального парка Мещера. В первом ООПТ возгорание из-за сильного ветра произошло на месте старого пожара, который 12 августа был потушен.

Сейчас общая площадь, пройденная огнем в Рязанской области более 6 тыс. га. Несмотря на все усилия, темп распространения огня пока сохраняется порядка 180 га в сутки и держится в таком режиме вторые сутки.

Между тем масштабные возгорания тушат в Нижегородской области и Республике Марий Эл.

К сегодняшнему дню его площадь достигла 3,8 тыс. га. В соседней Республике Марий Эл горит еще 500 га.

Всего на территории Российской Федерации на 19 августа действовало 82 лесных пожара на площади, пройденной огнем 84 935 га, в том числе остановлено распространение огня 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 14 141 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Особый противопожарный режим сохраняется в 64 субъектах Российской Федерации.