Изменение климата приводит к беспрецедентным потерям от лесных пожаров

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18 августа 2022, 16:54

Фото: www.stockvault.net

Лесные пожары, вызванные изменением климата, сжигают в два раза больше глобального древесного покрова, чем 20 лет назад, согласно новым данным, показывающим, что эквивалент 16 футбольных полей теперь теряется каждую минуту, сообщает «phys.org».

Исследование показало, что большая часть потери древесного покрова происходит в бореальных лесах, которые покрывают большую часть России, Канады и Аляски, которые являются одними из крупнейших хранителей углерода на Земле.

Исследователи из Университета Мэриленда использовали спутниковые снимки для картирования районов утраченного древесного покрова.

Данные показали, что 2021 год станет одним из худших лет для лесных пожаров с начала века, в результате чего во всем мире потери древесного покрова составит 9,3 миллиона гектаров.

Это более трети всех лесов, потерянных в прошлом году, согласно данным, собранным Global Forest Watch и исследовательской группой Института мировых ресурсов.

Служба спутникового мониторинга Европейского союза заявила на прошлой неделе, что Западная Европа испытала рекордную пожарную активность в 2022 году, причем десятки тысяч гектаров леса были потеряны во Франции, Испании и Португалии.

Исследователи заявили, что изменение климата, вероятно, является «основным фактором» повышенной пожарной активности, причем экстремальные тепловые волны, которые делают леса сухими уже в пять раз более вероятными сегодня, чем полтора века назад.

В прошлом году Россия потеряла 5,4 миллиона гектаров древесного покрова из-за пожаров, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений - рост на 31 процент по сравнению с 2020 годом.

В этом столетии потери древесного покрова в тропиках, связанные с пожарами, увеличивались примерно на пять процентов — около 36 000 гектаров — в год, показало исследование.

Пожары не являются основной причиной потери лесов в этих регионах, причем обезлесение и деградация лесов являются основными факторами.

Но исследователи говорят, что потеря лесов в результате обезлесения повышает вероятность того, что леса будут потеряны из-за пожара, поскольку эта практика приводит к более высоким региональным температурам и более сухой растительности.