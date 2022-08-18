Близнецы «Вояджер» провели 45 лет в космосе и несут послание землян для других форм жизни

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18 августа 2022, 15:41

Фото: www.stockvault.net

Запущенные в 1977 году, зонды-близнецы Voyager являются самой длительной миссией НАСА и единственным космическим кораблем, когда-либо исследовавшим межзвездное пространство.

Они стали в некотором роде капсулами времени своей эпохи: каждый из них несет восьмидорожечный магнитофон для записи данных, у них примерно в 3 миллиона раз меньше памяти, чем у современных мобильных телефонов, и они передают данные примерно в 38 000 раз медленнее, чем подключение к Интернету 5G.

«Вояджеры» также являются послами, каждый из которых несет золотую пластинку, содержащую изображения жизни на Земле, диаграммы основных научных принципов и аудио, которое включает в себя звуки природы, приветствия на нескольких языках и музыку. Пластинки с золотым покрытием служат космическим «посланием в бутылке» для всех, кто может столкнуться с космическими зондами. При скорости распада золота в космосе и эрозии космическим излучением записи проживут более миллиарда лет.

Невзирая на научную старость они являются единственными зондами, которые когда-либо исследовали межзвездное пространство - галактический океан, через который проходит наше Солнце и его планеты.

Исследователи, некоторые из которых моложе двух далеких космических аппаратов, объединяют наблюдения «Вояджера» с данными новых миссий, чтобы получить более полную картину нашего Солнца и того, как гелиосфера взаимодействует с межзвездным пространством.