Норвежские власти усыпили моржиху Фрейю облюбовавшую побережье Осло-фьорда

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17 августа 2022, 13:19 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: EPA/TASS, news.ru

Моржиху Фрейю, остановившуюся всего на один месяц на побережье Осло-фьорда и сразу полюбившуюся людям - усыпили. Этой очаровательной 600 килограммовой даме дали имя Фрейя в честь скандинавской богини красоты.

Здоровое животное, облюбовало местные пришвартованные лодки, на которые забиралось, подтапливая их своим весом и отдыхало по 20 часов в день, как это у моржей и принято.

На Фрейю приходило смотреть до 100 человек в день и только ленивый не сфотографировал животное.

Решение усыпить Фрейю было принято местными властями на основании оценки угрозы для окружающих.

Скорее всего это имущественный спор человека и животного. Дело в том, что, забираясь на лодки, моржиха их царапала и подтапливала и это послужило истинной причиной отстрела.

Все задаются одним и тем же вопросом, почему здоровое животное нельзя было отвезти на излюбленные мета обитания моржей и оставить ее там.

Подробности эфтаназии местные власти не раскрывают, известно только, что это произошло ранним утром и это было сделано гуманным способом.

Сам термин предполагает добровольный уход из жизни, чего явно не скажешь о молодой и прекрасно чувствующей себя Фрейе.

Местные жители не увидели ничего гуманного в убийстве животного и считают, что здоровое животное, которое относится к особо охраняемым видам, надо было отвести на места их обычного обитания.

Почему власти назвали прибывание Фреи не безопасным большой вопрос. От нее доставалось разве что уткам и местному лебедю, которых Фрейя периодически гоняла.

Российские экологи считают такое действие вопиющим и ничем не оправданным злодеянием.

Энтузиасты запустили онлайн-петицию под названием «Правосудие для Фрейи», в которой требуется наказать норвежских чиновников за циничное убийство краснокнижного животного.

Моржей обычно мало беспокоит то, что происходит на берегу и они не агрессивны по отношению к человеку. А вот человек судя по решению норвежских чиновников – очень агрессивное создание.

Животное не чувствовало, что ему грозит опасность рядом с людьми. За это лето Фрейя изрядно попутешествовала и ранее ее видели у берегов Исландии, Британии, Нидерландов, Швеции и Дании.

Убийство Фрейи вызвало всплеск негодования зоозащитников, экологов, журналистов и обычных людей.