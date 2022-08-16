Изучение космоса показывает, что вода Земли могла быть занесена астероидами

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16 августа 2022, 15:55

Фото: www.stockvault.net

Вода, возможно, была доставлена на землю астероидами с внешних краев Солнечной системы, заявили ученые после анализа редких образцов, собранных в ходе шестилетней японской космической миссии, сообщает «Рhys.org».

В стремлении пролить свет на происхождение жизни и формирование Вселенной исследователи тщательно изучают материал, возвращенный на Землю в 2020 году с астероида Рюгу.

5,4 грамма камней и пыли были собраны японским космическим зондом под названием Hayabusa-2, который приземлился на небесное тело и взял образец с его поверхность.

Ученые нашли органический материал, который показал, что некоторые из строительных блоков жизни на Земле, аминокислоты, возможно, были сформированы в космосе.

Образцы Рюгу могут дать ключ к разгадке тайны того, как океаны появились на Земле миллиарды лет назад.

«Летучие и богатые органическими веществами астероиды С-типа, возможно, были одним из основных источников воды Земли», — говорится в исследовании ученых из Японии.

«Частицы Рюгу, несомненно, являются одними из самых незагрязненных материалов Солнечной системы, доступных для лабораторного изучения, и текущие исследования этих драгоценных образцов, безусловно, расширят наше понимание ранних процессов Солнечной системы», — говорится в исследовании.