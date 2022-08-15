Экологические итоги недели: Засуха в Европе высушивает реки, убивает рыбу и посевы; в Туле изобрели систему контроля загрязнений

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

15 августа 2022, 11:30 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На прошлой неделе развернулась настоящая экологическая катастрофа, последствия которой еще неизвестны. В Германии на реке Одре произошла массовая гибель рыбы, птиц и животных. Лаборатория Бранденбурга, где анализировали пробы воды, обнаружила ртуть. Её количество настолько сильно превышало все разумные загрязнения, что речь зашла о лабораторной ошибке и были проведены повторные исследования, подтвердившие первоначальное количество и отравление реки ртутью. Немецкие власти обвиняют в произошедшем Польшу, поскольку ртуть содержалась в приграничных водах реки и сейчас, разносимая течением, движется к Балтийскому морю. В Польше назначена награда в 1 миллион злотых тому, кто укажет на виновного в экоциде.



К сожалению, и в нашей стране тоже не все гладко. В начале прошлой недели в Алтайском крае погибло около 15 тонн рыбы в озере Клубничное. Сейчас ведется расследование, но мнения расходятся. В одном случае, предположительно, открыли задвижку в гидротехническом устройстве, и вода ушла, убив рыбу. Второе, что в произошедшем виноваты бобры. Задвижка на плотине могла сломаться и протекать. Но этого никто не замечал, так как озеро наполнялось из ручья. Ручей перекрыли бобры, и вода перестала поступать. Но со второй версией есть проблема, так как ровно такая же ситуация с этим озером произошла осенью прошлого года, но виновных так и не нашли, может и правда во всех бедах бобры виноваты? По словам главы местной администрации Александра Пластеева, в озере погибло около 15 тонн рыбы, преимущественно караси.



Есть и приятные новости. Тульские ученые разработали систему онлайн-контроля загрязнения воздуха в городах. Суть научной работы, проведенной учеными Тульского государственного университета (ТулГУ), в прогнозировании и моделировании загрязняющих веществ в воздухе. Созданная система будет непрерывно показывать данные загрязнения воздуха на виртуальной карте загрязнений, что позволит вовремя предотвращать чрезвычайные ситуации. По данным, получаемым онлайн с экопостов, учитывая метеоусловия: температуру воздуха, относительную влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра, специалисты мониторинга могут понять куда пойдет загрязнение и его концентрацию.



Приборы и датчики способны улавливать и определять концентрации углекислого газа, диоксида серы, оксида и диоксида азота, аммиака, сероводорода, а также аэрозольные частицы различного происхождения.



Европейская засуха высушивает реки, убивает рыбу и посевы. От сухих и потрескавшихся водохранилищ в Испании до падения уровня воды на основных артериях, таких как Дунай, Рейн и По, беспрецедентная засуха поражает почти половину Европы. Это наносит ущерб экономике фермерских хозяйств, приводит к ограничениям на воду, вызывает лесные пожары и угрожает водным видам. В течение почти двух месяцев в западных, центральных и южных регионах континента не было значительных осадков. В типично дождливой Британии правительство официально объявило засуху в южной и центральной Англии на фоне одного из самых жарких и сухих лет за всю историю наблюдений. И ожидается, что сухой период в Европе продолжится в том, что, по мнению экспертов, может стать самой сильной засухой за последние 500 лет.



Изменение климата усугубляет условия, поскольку более высокие температуры ускоряют испарение, жаждущие растения поглощают больше влаги, а уменьшение снегопадов зимой ограничивает запасы пресной воды, доступной для орошения летом. Европа не одинока в кризисе с засухой, также зарегистрированной в Восточной Африке, на западе Соединенных Штатов и в северной Мексике.



Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии предупредил на прошлой неделе, что условия засухи ухудшатся и потенциально затронут 47% континента.



Текущие условия являются результатом длительных периодов сухой погоды, вызванных изменениями в мировых погодных системах, сказал метеоролог Питер Хоффманн из Потсдамского института исследований воздействия на климат недалеко от Берлина.



«Просто летом мы чувствуем это больше всего», — сказал он. «Но на самом деле засуха накапливается в течение года».



По его словам, изменение климата уменьшило разницу температур между регионами, ослабив силы, которые управляют струйным течением, которое обычно приносит влажную атлантическую погоду в Европу. Засуха заставила некоторые европейские страны ограничить использование воды, а судоходство находится под угрозой на реках Рейн и Дунай.



Рейн - крупнейший водный путь Германии, по прогнозам, достигнет критически низких уровней уже в ближайшие дни. Власти говорят, что многим крупным судам может стать трудно безопасно перемещаться по реке. На Дунае власти Сербии начали дноуглубительные работы, чтобы поддерживать движение судов.



В соседней Венгрии обширные участки озера Веленце, близ Будапешта, превратились в пятна засохшей грязи. Для защиты дикой природы было установлено оборудование для аэрации и циркуляции воды, но качество воды ухудшилось. Запрет на купание в выходные дни был введен на одном пляже.



Участки По, самой длинной реки Италии, настолько низки по уровню воды, что баржи и лодки, которые затонули десятилетия назад, появляются на поверхности.



