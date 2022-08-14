Тульские ученые разработали систему онлайн-контроля загрязнения воздуха в городах

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14 августа 2022, 16:10

Фото: www.stockvault.net

Суть научной работы, проведенной учеными Тульского государственного университета (ТулГУ) в прогнозировании и моделировании загрязняющих веществ в воздухе.

Созданная система будет непрерывно показывать данные загрязнения воздуха на виртуальной карте загрязнений, что позволит вовремя предотвращать чрезвычайные ситуации, сообщает ТАСС.

Система мониторинга, которую создали ученые подразумевает создание постов в районах скоплений предприятий в разных городах.

Приборы и датчики способны улавливать и определять концентрации углекислого газа, диоксида серы, оксида и диоксида азота, аммиака, сероводорода, а также аэрозольные частицы различного происхождения.

По данным получаемых онлайн с экопостов учитывая метеоусловия - температуру воздуха, относительную влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра, специалисты мониторинга могут понять куда пойдет загрязнение и его концентрацию.