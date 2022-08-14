Европейская засуха высушивает реки, убивает рыбу и посевы

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14 августа 2022, 14:28

Фото: Соцсети

От сухих и потрескавшихся водохранилищ в Испании до падения уровня воды на основных артериях, таких как Дунай, Рейн и По, беспрецедентная засуха поражает почти половину Европы. Это наносит ущерб экономике фермерских хозяйств, приводит к ограничениям на воду, вызывает лесные пожары и угрожает водным видам, сообщает «Рhys.org».

В течение почти двух месяцев в западных, центральных и южных регионах континента не было значительных осадков. В типично дождливой Британии правительство официально объявило засуху в южной и центральной Англии на фоне одного из самых жарких и сухих лет за всю историю наблюдений.

И ожидается, что сухой период в Европе продолжится в том, что, по мнению экспертов, может стать самой сильной засухой за последние 500 лет.

Изменение климата усугубляет условия, поскольку более высокие температуры ускоряют испарение, жаждущие растения поглощают больше влаги, а уменьшение снегопадов зимой ограничивает запасы пресной воды, доступной для орошения летом. Европа не одинока в кризисе, с засухой, также зарегистрированной в Восточной Африке, на западе Соединенных Штатов и в северной Мексике.

Прогуливаясь по руслу реки шириной 15 метров в Люксе, Жан-Филипп Куасне, главный техник местной Федерации рыболовства и защиты водной среды, перечислил виды рыб, которые погибли в Тилле.

«Это душераздирающе», — сказал он. «В среднем течет около 8 000 литров в секунду. ... А теперь ноль литров».

В районах выше по течению некоторые форели и другие пресноводные виды могут укрываться в бассейнах через рыбные лестницы. Но такие системы доступны не везде.

Без дождя река «продолжит пустеть. И да, вся рыба погибнет. ... Они попадают в ловушку вверх и вниз по течению, вода не поступает, поэтому уровень кислорода будет продолжать снижаться по мере снижения объема (воды)», - сказал Куасне. «Это виды, которые постепенно исчезнут».

Жан-Пьер Сонвико, региональный глава федерации, сказал, что перенаправление рыбы в другие реки не поможет, потому что эти водные пути также затронуты.

«Да, это драматично, потому что мы можем сделать? Ничего», — сказал он. «Мы ждем, надеясь на штормы с дождем, но штормы очень локальные, поэтому мы не можем на это рассчитывать».

Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии предупредил на этой неделе, что условия засухи ухудшатся и потенциально затронут 47% континента.

Андреа Торети, старший научный сотрудник Европейской обсерватории засухи, сказала, что засуха в 2018 году была настолько экстремальной, что подобных событий не было в течение последних 500 лет, «но в этом году, я думаю, все действительно хуже».

В течение следующих трех месяцев «мы видим все еще очень высокий риск засушливых условий в Западной и Центральной Европе, а также в Великобритании», — сказал Торети.

Текущие условия являются результатом длительных периодов сухой погоды, вызванных изменениями в мировых погодных системах, сказал метеоролог Питер Хоффманн из Потсдамского института исследований воздействия на климат недалеко от Берлина.

«Просто летом мы чувствуем это больше всего», — сказал он. «Но на самом деле засуха накапливается в течение года».

По его словам, изменение климата уменьшило разницу температур между регионами, ослабив силы, которые управляют струйным течением, которое обычно приносит влажную атлантическую погоду в Европу.

Засуха заставила некоторые европейские страны ограничить использование воды, а судоходство находится под угрозой на реках Рейн и Дунай.

Рейн, крупнейший водный путь Германии, по прогнозам, достигнет критически низких уровней в ближайшие дни. Власти говорят, что многим крупным судам может стать трудно безопасно перемещаться по реке в городе Кауб, примерно на полпути между Кобленцем и Майнцем.

На Дунае власти Сербии начали дноуглубительные работы, чтобы поддерживать движение судов.

В соседней Венгрии обширные участки озера Веленце близ Будапешта превратились в пятна засохшей грязи. Для защиты дикой природы было установлено оборудование для аэрации и циркуляции воды, но качество воды ухудшилось. Запрет на купание в выходные дни был введен на одном пляже.

Участки По, самой длинной реки Италии, настолько низки, что баржи и лодки, которые затонули десятилетия назад, всплывают.