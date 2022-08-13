В гибели 15 тонн рыбы в алтайском озере обвинили бобров

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13 августа 2022, 13:18

Фото: www.stockvault.net

В начале этой недели появилась информация об экологической трагедии, произошедшей в Алтайском крае с озером Клубничное, в котором предположительно открыли задвижку в гидротехническом устройстве и спустили всю воду, в результате чего вся рыба погибла.

Сейчас в регионе приступают к восстановлению водоема и выясняют, почему в нем исчезла вода, сообщает «НИА Экология».

Появились новые версии случившегося, что в произошедшем виноваты бобры. Задвижка на плотине могла сломаться и протекать. Но этого никто не замечал, так как озеро наполнялось из ручья. Ручей перекрыли бобры, и вода перестала поступать.

Поиском виновных и причин случившегося занимается местная прокуратура, представители Минприроды и Росрыболовства.

По словам главы местной администрации Александра Пластеева, в озере погибло около 15 тонн рыбы, преимущественно караси.

В ближайшее время из водоема откачают всю воду, почистят дно и отремонтируют задвижку, если это необходимо. После чего откроют дамбу и снова наполнят озеро водой.

Напомним, что ровно такая же ситуация с этим озером произошла осенью прошлого гада, но виновных так и не нашли, может и правда во всех бедах виноваты бобры.